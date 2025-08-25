Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben

Falleció en Ramírez el 24 de agosto a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala de calle Independencia 730 de la ciudad de Ramírez y serán sepultados el 25 de agosto a las 9:30 hs en el cementerio Evangélico de Ramírez, previo acto religioso en la sala a las 9:00 hs.

Hogar de duelo: Belgrano 575 - Ramírez.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo sucursal Ramírez.