Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben

Frida Elvira Erbes Vda. de StiebenNecrológicas25 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció en Ramírez el 24 de agosto a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala de calle Independencia 730 de la ciudad de Ramírez y serán sepultados el 25 de agosto a las 9:30 hs en el cementerio Evangélico de Ramírez, previo acto religioso en la sala a las 9:00 hs.
Hogar de duelo: Belgrano 575 - Ramírez.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo sucursal Ramírez.
La Justicia ordenó al municipio de Crespo frenar el riego con agua contaminada de los arroyos
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A semanas de detener al dueño de casa, volvieron para rescatar un hurón
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Un olvido causó un incendio en una vivienda de Puiggari
Las llamas afectaron el garage, cuando la familia se disponía a compartir un asado.