River Plate sufrió un gol en la última jugada y empató 1-1 ante Lanús por el Torneo Clausura

EL GRANATE LO EMPATÓ EN LA ÚLTIMA Y LE AMARGÓ LA NOCHE AL MILLONARIO | Lanús 1-1 River | RESUMEN

EL GRANATE LO EMPATÓ EN LA ÚLTIMA Y LE AMARGÓ LA NOCHE AL MILLONARIO | Lanús 1-1 River | RESUMEN

El único gol del encuentro para el Millonario lo convirtió el lateral derecho Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo anotó el del empate, a los 50 del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo alcanzó el liderato en solitario del Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez. Ahora, se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves desde las 21:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto a partir de las 19:15.

Por su parte, el “Granate” no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En un encuentro con pocas emociones, los comandados por Mauricio Pellegrino habían generado más ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero Franco Armani, arquero de la “Banda”, fue vital para evitar que Lanús se adelante en el duelo.

En el comienzo de la primera parte, Miguel Ángel Borja, delantero de River, desperdició una ocasión clara para abrir el marcador. A partir de allí, fue el equipo del sur de la Provincia de Buenos Aires quien estuvo más cerca de romper el cero.

No obstante, en la segunda mitad, el conjunto de Núñez logró por medio de Gonzalo Montiel convertir el gol del triunfo. Tras una jugada preparada desde el corner, Maximiliano Salas combinó con Juan Fernando Quintero y el colombiano envió un centro al palo lejano para la llegada de Giuliano Galoppo. El volante central, quien le hizo gestos al “Muñeco” para permanecer en el terreno de juego, asistió de cabeza al defensor campeón del mundo.

En una de las últimas acciones del cotejo, el elenco granate encontró el empate por medio de Rodrigo Castillo, quien recibió el balón dentro del área y empujo la pelota al fondo de la red para vencer al guardameta riverplatense.

Síntesis de Lanús – River por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025:

Torneo Clausura 2025

Zona B – Fecha 6

Lanús 1 – 1 River

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Juan Cruz Meza, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el segundo tiempo: 32m Gonzalo Montiel (R); 50m Rodrigo Castillo (L)

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Fernando Quintero por Juan Cruz Meza (R); al inicio Maximiliano Salas por Miguel Borja (R); 12m Franco Watson por Alexis Segovia (L); 18m Gonzalo Montiel por Sebastián Boselli (R); 18m Sebastián Driussi por Facundo Colidio (R); 29m Armando Méndez por Gonzalo Pérez (L); 30m Dylan Aquino por Eduardo Salvio (L); 33m Giorgio Costantini por Giuliano Galoppo (R); 42m Alexis Canelo por Alexis Canelo (L); 42m Walter Bou por Agustín Medina (L).