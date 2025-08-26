Plus en Vivo

Emelda Benedicta Zapata de Müller

Necrológicas26 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció el 26 de agosto, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el 26 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Mitre 275 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

