Emelda Benedicta Zapata de Müller

Emelda Benedicta Zapata de MüllerNecrológicas26 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 26 de agosto, a la edad de 73 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y serán inhumados el 26 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en el cementerio. Hogar de duelo: Mitre 275 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
María Cristina Ayala
Suboficial Principal (R) José Luis Ramírez
Oscar César Fail
Aurelio Juan Regner
Irma Ofelia Müller
La Justicia ordenó al municipio de Crespo frenar el riego con agua contaminada de los arroyos
Se determinó en una acción de Amparo, en la que también se dispuso que en un plazo de 30 días, realicen un peritaje completo del sistema cloacal, incluyendo cañerías, estaciones elevadoras y lagunas de estabilización.
A semanas de detener al dueño de casa, volvieron para rescatar un hurón
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Crisis, disparo e intento de suicidio conmociona a la Policía de Entre Ríos
Un funcionario policial y su esposa se encuentran en terapia intensiva, en delicado estado de salud, producto del episodio protagonizado en la noche del domingo, en Gualeguaychú.
Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben
Fútbol Femenino: comenzó la Copa “Túnel Subfluvial”
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.