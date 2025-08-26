Plus en Vivo

Paraná Campaña: Unión se quedó con el clásico femenino

Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.

Deportes26 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union-femenino mayo 25

El Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado a la rama femenina, tuvo su cuarto episodio. Se destacó el enfrentamiento entre Unión y Sarmiento, perteneciente a la Zona 1.

El clásico crespense quedó en manos del plantel “Cervecero”, que triunfó 2-0 con las conquistas de Daiana Díaz y Milagros Estevanazzio. Con este resultado, Unión se convierte en el único líder. En el otro partido de la zona, Cañadita venció por 3-1 a Deportivo Tabossi. Mientras que quedó libre Seguí FBC. 

El plantel local estuvo integrado por: Tamara Godoy, María Casal, Ailén Ditrich, Brisa Torres, Rocío Delgado, Vanina Wiesner, Nerina Rossi, Sofía Piray, Rocío Marek, Milagros Estevanazzio, Daiana Díaz, Jenifer Novoa, Maiten del Castillo, Katia Manfredi, Violeta Gareis, Julieta Gareis y Daniela Ruiz. DT: Gabriel Martínez

Para el elenco Rojo jugaron: Yésica Cisneros, Fabiana Cruzado, Xiomara Antivero, Xiomara Espíndola, Carolina Deniz, Soledad Méndez, Melani Martínez, Evelyn Espíndola, Georgina Bernhardt, Nicole Schmidt, Priscila Ulrich, Ludmila Schmidt, Morena Vergara, Evelin Kappes, Victoria Abt y Milagros Soria. DT: Darío Altamirano.

Otros resultados

Zona 2
Viale FBC 9-0 Unión de Viale 
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)

Zona 3
Atl. Hernandarias 0-0 Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4
Juv. Unida 0-0 Unión Agrarios 
Unión FC 2-0 Sauce de Luna

Posiciones

Zona 1
Unión 9
Sarmiento 6
Cañadita 4
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 1

Zona 2
Litoral 6
Viale FBC 6
Atl. María Grande 6
Arsenal 3
Unión de Viale 0

Zona 3
Dep. Tuyango 9
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 1
Juv. Sarmiento 0

Zona 4
Unión Agrarios 8
Unión FC 7
Dep. Bovril 2
Juv. Unida 2
Sauce de Luna 1

Próxima fecha (5°)

Zona 1
Sarmiento - Cañadita
Seguí FBC - Unión
Libre: Dep. Tabossi

Zona 2
Atl. María Grande - Viale FBC
Arsenal - Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 3
Juv. Sarmiento - Atl. Hernandarias
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango

Zona 4
Sauce de Luna - Juv. Unida
Dep. Bovril - Unión FC
Libre: Unión Agrarios

