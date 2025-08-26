Paraná Campaña: Unión se quedó con el clásico femenino

Básquet Femenino: triunfo de Unión ante Echagüe
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.Deportes26 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
El Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña destinado a la rama femenina, tuvo su cuarto episodio. Se destacó el enfrentamiento entre Unión y Sarmiento, perteneciente a la Zona 1.
El clásico crespense quedó en manos del plantel “Cervecero”, que triunfó 2-0 con las conquistas de Daiana Díaz y Milagros Estevanazzio. Con este resultado, Unión se convierte en el único líder. En el otro partido de la zona, Cañadita venció por 3-1 a Deportivo Tabossi. Mientras que quedó libre Seguí FBC.
El plantel local estuvo integrado por: Tamara Godoy, María Casal, Ailén Ditrich, Brisa Torres, Rocío Delgado, Vanina Wiesner, Nerina Rossi, Sofía Piray, Rocío Marek, Milagros Estevanazzio, Daiana Díaz, Jenifer Novoa, Maiten del Castillo, Katia Manfredi, Violeta Gareis, Julieta Gareis y Daniela Ruiz. DT: Gabriel Martínez
Para el elenco Rojo jugaron: Yésica Cisneros, Fabiana Cruzado, Xiomara Antivero, Xiomara Espíndola, Carolina Deniz, Soledad Méndez, Melani Martínez, Evelyn Espíndola, Georgina Bernhardt, Nicole Schmidt, Priscila Ulrich, Ludmila Schmidt, Morena Vergara, Evelin Kappes, Victoria Abt y Milagros Soria. DT: Darío Altamirano.
Zona 2
Viale FBC 9-0 Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)
Zona 3
Atl. Hernandarias 0-0 Independiente FBC
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Juv. Unida 0-0 Unión Agrarios
Unión FC 2-0 Sauce de Luna
Zona 1
Unión 9
Sarmiento 6
Cañadita 4
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 1
Zona 2
Litoral 6
Viale FBC 6
Atl. María Grande 6
Arsenal 3
Unión de Viale 0
Zona 3
Dep. Tuyango 9
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 1
Juv. Sarmiento 0
Zona 4
Unión Agrarios 8
Unión FC 7
Dep. Bovril 2
Juv. Unida 2
Sauce de Luna 1
Zona 1
Sarmiento - Cañadita
Seguí FBC - Unión
Libre: Dep. Tabossi
Zona 2
Atl. María Grande - Viale FBC
Arsenal - Litoral
Libre: Unión de Viale
Zona 3
Juv. Sarmiento - Atl. Hernandarias
Libres: Independiente FBC y Dep. Tuyango
Zona 4
Sauce de Luna - Juv. Unida
Dep. Bovril - Unión FC
Libre: Unión Agrarios
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Al igual que en la Liga Profesional, las decisiones de los árbitros serán comunicadas a todo el estadio.
River Plate sufrió un gol en la última jugada y empató 1-1 ante Lanús por el Torneo Clausura. GOLES
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Nueva fecha en las categorías que juegan previo al partido de primera división. En Sub 20, Unión y Viale FBC llegaban como líderes de la Zona Sur e igualaron sin goles, manteniéndose en la cima.
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo logró un triunfo clave.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Múltiples allanamientos permitieron aprehender a los sospechados, que ya están a disposición de la justicia. Pesos argentinos, uruguayos y reales, junto a otras probanzas, los comprometen.