Prospero Oscar Gutiérrez

Más visto hoy en Estación Plus

A semanas de detener al dueño de casa, volvieron para rescatar un hurón Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 24 de agosto de 2025 Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.

Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneo Entre Ríos 27 de agosto de 2025 Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero