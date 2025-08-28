Prospero Oscar Gutiérrez

Prospero Oscar GutiérrezNecrológicas28 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 28 de agosto, a la edad de 66 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 28 de agosto a las 17:30, en el cementerio de Crespo; previo responso en la sala. Hogar de duelo: Yapeyú 634 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Emelda Benedicta Zapata de Müller
Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben
María Cristina Ayala
Suboficial Principal (R) José Luis Ramírez
Oscar César Fail
