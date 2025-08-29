Recuperan mercadería sustraída a un comercio de Ramírez

Automóvil sin conductor se metió en una escuela
Se encontraba en un taller mecánico, pero terminó impactando contra el portón principal de la Escuela Juana Azurduy.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.Policiales/Judiciales29 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Efectivos de Comisaría Ramírez recepcionaron una denuncia, que daba cuenta de la faltante de diversos elementos -como alimentos, bebidas, entre otras mercaderías-, que se hallaban en el interior de un local comercial de esa ciudad. La sustracción se perpetró en ocasión de estar el local cerrado al público y sin sus propietarios ni personal dentro.
Con la colaboración de la División Investigaciones y con la dirección del Ministerio Público Fiscal de Diamante, los uniformados desarrollaron un proceso investigativo, que en pocas horas permitió reunir los indicios fundamentales para pedir al Juzgado de Garantías, una orden de allanamiento y requisa de una vivienda.
Se informó a Estación Plus Crespo que la medida judicial se practicó en la tarde de este viernes, allanándose una propiedad ubicada en calle Villaguay, de General Ramírez. Los investigadores encontraron los elementos buscados, que fueron secuestrados para la restitución al legítimo dueño.
Asimismo, se identificó a una persona mayor de edad, residente en el lugar, quien deberá afrontar el proceso judicial correspondiente, en relación a la autoría que se le imputa.
El abogado que representa a la familia de la beba cuyo cuerpo fue intercambiado por el de otra en el hospital Masvenat, calificó el lamentable episodio como “inhumano, escalofriante y macabro”. Los detalles del comienzo de la investigación.
Estaba siendo intensamente buscada. La justicia entrerriana abrió una investigación por autodeterminación.
Buscan a Silvia Estela González, de 61 años, en San Benito. Se confirmó que la mujer se encuentra bajo tratamiento psicológico y no es la primera vez que se ausenta de su domicilio.
Ocurrió durante una compra en una tienda de Nogoyá. La policía concretó una detención.
Un violento accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este jueves sobre el puente Victoria-Rosario, que dejó el saldo de dos heridos graves. Un camión que transportaba animales y un utilitario colisionaron de frente.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.