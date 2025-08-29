Recuperan mercadería sustraída a un comercio de Ramírez

Efectivos de Comisaría Ramírez recepcionaron una denuncia, que daba cuenta de la faltante de diversos elementos -como alimentos, bebidas, entre otras mercaderías-, que se hallaban en el interior de un local comercial de esa ciudad. La sustracción se perpetró en ocasión de estar el local cerrado al público y sin sus propietarios ni personal dentro.

Con la colaboración de la División Investigaciones y con la dirección del Ministerio Público Fiscal de Diamante, los uniformados desarrollaron un proceso investigativo, que en pocas horas permitió reunir los indicios fundamentales para pedir al Juzgado de Garantías, una orden de allanamiento y requisa de una vivienda.

Se informó a Estación Plus Crespo que la medida judicial se practicó en la tarde de este viernes, allanándose una propiedad ubicada en calle Villaguay, de General Ramírez. Los investigadores encontraron los elementos buscados, que fueron secuestrados para la restitución al legítimo dueño.

Asimismo, se identificó a una persona mayor de edad, residente en el lugar, quien deberá afrontar el proceso judicial correspondiente, en relación a la autoría que se le imputa.