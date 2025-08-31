Se suspendieron los partidos de este domingo en Paraná Campaña

Este domingo 31 de agosto no habrá fútbol de Categorías Mayores, que disputan el torneo de Paraná Campaña. La fecha quedó suspendida por las autoridades de la Liga.

Se hizo a saber a Estación Plus Crespo que la decisión responde a las inclemencias del tiempo que azotaron la región en las últimas horas. La fecha será reprogramada.