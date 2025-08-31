Se suspendieron los partidos de este domingo en Paraná Campaña

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA: "Estoy viendo mucho menos fútbol"Deportes30 de agosto de 2025
El entrenador del combinado argentino habló sobre la desconexión y su relación con el fútbol tras la experiencia de ganar el mundial.
La fecha de la "Liga Chacarera" por la Copa Profesor Mario Asaad, se pospuso por las copiosas lluvias.Deportes31 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Este domingo 31 de agosto no habrá fútbol de Categorías Mayores, que disputan el torneo de Paraná Campaña. La fecha quedó suspendida por las autoridades de la Liga.
Se hizo a saber a Estación Plus Crespo que la decisión responde a las inclemencias del tiempo que azotaron la región en las últimas horas. La fecha será reprogramada.
La entidad “Celeste” se enfrentó a Atlético Hasenkamp en las categorías juveniles. La actividad se llevó a cabo en Paraná.
La selección argentina de fútbol para amputados igualó sin goles en el tercer partido de la fase de grupos en la Copa América que se disputa en San Pablo. En el plantel nacional se destaca la participación del crespense Alan Villanueva, que busca junto al equipo uno de los tres pasajes al Mundial 2026 en Costa Rica.
River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
La AFA confirmó la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias
Por la tercera fecha de la Asociación Paranaense, el Verde derrotó a Echagüe por 88-74.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.
Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.