Plus en Vivo

Se suspendieron los partidos de este domingo en Paraná Campaña

La fecha de la "Liga Chacarera" por la Copa Profesor Mario Asaad, se pospuso por las copiosas lluvias.

Deportes31 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
pelota futbol agua lluvia

Este domingo 31 de agosto no habrá fútbol de Categorías Mayores, que disputan el torneo de Paraná Campaña. La fecha quedó suspendida por las autoridades de la Liga.

Se hizo a saber a Estación Plus Crespo que la decisión responde a las inclemencias del tiempo que azotaron la región en las últimas horas. La fecha será reprogramada.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo