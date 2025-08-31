Pabla Elena Kauman Vda. de Soto

Falleció el 31 de agosto, a la edad de 92 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 1 de septiembre a las 16:00 Hs, en el cementerio de Crespo; previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 15.30 Hs. Hogar de duelo: Perón 448 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.