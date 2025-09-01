Aldo Antonio Hernández

Aldo Antonio HernándezNecrológicas01 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 1 de septiembre, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 2 de septiembre a las 11:00 Hs, en el cementerio de Crespo; previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 10.30 Hs. Hogar de duelo: Ameghino y Sgto. Cabral S/N - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
María Ester Wolf
Prospero Oscar Gutiérrez
Ofelia Odila Pascuala Viola Vda. de Seimandi
Emelda Benedicta Zapata de Müller
Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben
Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneoEntre Ríos27 de agosto de 2025
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Pabla Elena Kauman Vda. de Soto
Un nuevo millonario: Un apostador ganó más de $1.732 millones en el Quini 6
Un nuevo millonario se consagró este domingo gracias al Quini 6. Un solo apostador acertó la totalidad de los números de la modalidad Revancha y se adjudicó un premio de $1.732.334.000, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe, organismo encargado de la realización del sorteo.
Preocupación y alerta del Ente Interprovincial del Túnel SubfluvialEntre Ríos01 de septiembre de 2025
Un insólito episodio se registró en el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis: una persona fue captada caminando. El Ente Subfluvial y su protocolo.