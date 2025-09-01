Aldo Antonio Hernández

Plus en Vivo

Falleció el 1 de septiembre, a la edad de 56 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala "B"-, y serán inhumados el 2 de septiembre a las 11:00 Hs, en el cementerio de Crespo; previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 10.30 Hs. Hogar de duelo: Ameghino y Sgto. Cabral S/N - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

