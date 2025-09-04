Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18

Dos transportistas murieron la mañana de este jueves un violento choque en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.

El impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.

