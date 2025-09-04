Plus en Vivo

Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

Policiales/Judiciales04 de septiembre de 2025
1756988487

Dos transportistas murieron la mañana de este jueves un violento choque en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.

El impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.

Según consignó Mercurio Noticias, el impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo