Murieron dos personas tras choque frontal de camiones en la Ruta 18

El conductor de uno de los rodados de menor porte murió, tras un choque protagonizado por dos motos y un auto en Victoria.
Dos transportistas murieron la mañana de este jueves un violento choque en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.
El impacto fue fatal para los choferes, quienes perdieron la vida en el lugar y aún no han sido identificados. Además, un acompañante que viajaba en el camión de Pietroboni resultó herido y fue trasladado al hospital "San Miguel", de San Salvador, en primer momento pero luego por la gravedad de las lesiones fue derivado al "Masvernat", de Concordia, donde permanece internado.
Un camión recolector, un auto y una moto protagonizaron un accidente en calle Blas Parera. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 6 y 13 años. Fueron trasladados al hospital San Martín y al San Roque
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.
Cumplía funciones en la Comisaría 13ª y admitió en un juicio abreviado haber falsificado la firma de un motociclista en un acta de infracción de tránsito. Recibió una pena condicional y el gobierno de Entre Ríos lo expulsó de la Policía.
Se abre una semana importante en la investigación por la tentativa de femicidio perpetrada por Mariano Corvalán contra Carolina Huck. El estado de los pacientes.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.