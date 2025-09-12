Investigan la muerte de una mujer en un establecimiento rural cercano a María Grande

Despidieron a un Policía retirado y la problemática vuelve a escena
Un suboficial retirado se suicidó en la costa del Uruguay.
Una mujer de 79 años falleció en la estancia La Celina, ubicada sobre Ruta 10, a 7 km de la localidad de María Grande .Policiales/Judiciales12 de septiembre de 2025
Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia ubicada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Elonce, el hecho ocurrió en la Estancia La Celina, donde la víctima había recorrido el campo junto con empleados desde las 17 hasta las 20 horas a bordo de una camioneta.
Al descender del vehículo, por motivos que aún no fueron precisados, la mujer habría sido enganchada por el tráiler que estaba acoplado a la camioneta, lo que le provocó graves heridas. Según se indicó, los trabajadores del lugar la hallaron sin vida horas más tarde, en el mismo sitio donde había bajado del rodado.
La Policía confirmó que esa es la principal hipótesis que se maneja, aunque advirtió que la causa sigue en etapa de investigación para determinar con exactitud las circunstancias del hecho.
Las actuaciones fueron comunicadas a las autoridades judiciales, que deberán establecer si se trató de un accidente laboral o si existieron otras causas vinculadas al fallecimiento.
Activos están próximos a jornadas planificadas por la División Bienestar Policial.
La investigación por la muerte de un hombre de 42 años en Basavilbaso apunta a que el hecho no estaría vinculado a un robo. En la vivienda se hallaron pertenencias de valor intactas y la Policía analiza cámaras de seguridad y testimonios de vecinos.
Una pelea entre dos familias en el barrio Llamarada, derivó en una tragedia: una adolescente de 14 años, mató de una puñalada en el pecho a una mujer de 26. Los detalles del caso, que quedó en manos de la Justicia y conmocionó a toda la comunidad.
La tranquilidad de la zona este de Concordia se vio alterada cuando un tanque de guerra del Regimiento 6 Blandengues chocó contra una camioneta estacionada en la vía pública.
Un hombre fue detenido en Concordia por intentar robar un auto apenas una hora después de haber salido en libertad por otro delito.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
Las propuestas obtuvieron dictámen favorable en la Comisión de Nomenclatura y fueron sometidas a votación. ¿Qué nombres asignaron y dónde estarán?