Investigan la muerte de una mujer en un establecimiento rural cercano a María Grande

Una mujer de 79 años perdió la vida este jueves por la noche en una estancia ubicada sobre Ruta 10, a unos siete kilómetros de la localidad de María Grande I, en jurisdicción de María Grande II, departamento Paraná.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a Elonce, el hecho ocurrió en la Estancia La Celina, donde la víctima había recorrido el campo junto con empleados desde las 17 hasta las 20 horas a bordo de una camioneta.

La hipótesis que se investiga

Al descender del vehículo, por motivos que aún no fueron precisados, la mujer habría sido enganchada por el tráiler que estaba acoplado a la camioneta, lo que le provocó graves heridas. Según se indicó, los trabajadores del lugar la hallaron sin vida horas más tarde, en el mismo sitio donde había bajado del rodado.

La Policía confirmó que esa es la principal hipótesis que se maneja, aunque advirtió que la causa sigue en etapa de investigación para determinar con exactitud las circunstancias del hecho.

Intervención judicial

Las actuaciones fueron comunicadas a las autoridades judiciales, que deberán establecer si se trató de un accidente laboral o si existieron otras causas vinculadas al fallecimiento.