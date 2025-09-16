Plus en Vivo

Una pelea con arma blanca terminó con un detenido en Libertador San Martín

El aprehendido fue trasladado a Diamante, imputado por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.

Policiales/Judiciales16 de septiembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-09-16 at 11.00.14

En la noche de este lunes, efectivos de Comisaría Libertador San Martín fueron advertidos de un altercado que se estaba sucediendo en la intersección de Misiones y 25 de Mayo, de esa localidad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la dotación que acudió, pudo observar la disputa entre dos hombres, que dirimían sus diferencias de forma violenta. Uno de ellos pretendía agredir, utilizando un arma blanca. Inmediatamente, los agentes policiales neutralizaron la situación, reduciendo al hombre que estaba armado.

El sujeto fue detenido, siendo un ciudadano de Libertador San Martín, de 40 años. 

La Fiscalía de Diamante dispuso la detención de esta persona, y su traslado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos, en el marco de actuaciones por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo