Una pelea con arma blanca terminó con un detenido en Libertador San Martín

En la noche de este lunes, efectivos de Comisaría Libertador San Martín fueron advertidos de un altercado que se estaba sucediendo en la intersección de Misiones y 25 de Mayo, de esa localidad.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la dotación que acudió, pudo observar la disputa entre dos hombres, que dirimían sus diferencias de forma violenta. Uno de ellos pretendía agredir, utilizando un arma blanca. Inmediatamente, los agentes policiales neutralizaron la situación, reduciendo al hombre que estaba armado.

El sujeto fue detenido, siendo un ciudadano de Libertador San Martín, de 40 años.

La Fiscalía de Diamante dispuso la detención de esta persona, y su traslado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos, en el marco de actuaciones por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.