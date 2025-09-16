Una pelea con arma blanca terminó con un detenido en Libertador San Martín

Importantes daños en fuerte choque en Ruta 131
El siniestro se produjo entre un automóvil y un camión.
El aprehendido fue trasladado a Diamante, imputado por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.Policiales/Judiciales16 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
En la noche de este lunes, efectivos de Comisaría Libertador San Martín fueron advertidos de un altercado que se estaba sucediendo en la intersección de Misiones y 25 de Mayo, de esa localidad.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que la dotación que acudió, pudo observar la disputa entre dos hombres, que dirimían sus diferencias de forma violenta. Uno de ellos pretendía agredir, utilizando un arma blanca. Inmediatamente, los agentes policiales neutralizaron la situación, reduciendo al hombre que estaba armado.
El sujeto fue detenido, siendo un ciudadano de Libertador San Martín, de 40 años.
La Fiscalía de Diamante dispuso la detención de esta persona, y su traslado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos, en el marco de actuaciones por Amenazas y Resistencia a la Autoridad.
César Benítez, policía de Feliciano, sigue en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza. Permanece internado en terapia intensiva mientras continúan las pericias para esclarecer lo ocurrido.
La mujer se trasladaba en una moto 110 CC cuando colisionó con un auto y cayó delante del colectivo. El siniestro fatal ocurrió en avenida Almafuerte, de Paraná
Un funcionario de la Brigada Feliciano se encuentra con pronóstico reservado, después que le impactara en la cabeza un disparo de carabina.
Un Peugeot 205 fue consumido por las llamas, en la madrugada de este domingo.
Viajaba en moto junto a su padre, cuando fueron partícipes de una colisión con un auto.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
La propietaria del predio insistió en que se trata de una propiedad privada y advirtió sobre los riesgos de ingresar al lugar, que no cuenta con condiciones de seguridad. Este domingo debió notificar a la policía por una oferta que promocionaba una visita al lugar.
Un apostador de Entre Ríos se convirtió en millonario al acertar los seis números de la modalidad Tradicional del Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 14 de septiembre. Los números.
