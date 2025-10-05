Unión festeja y Cultural piensa en recuperarse: voces tras el clásico de Crespo

Unión se impuso 2-0 a Cultural con un doblete de Pablo Rodríguez, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Tras el encuentro, tanto el goleador como el capitán rival dialogaron con Estación Plus Crespo y compartieron sus sensaciones sobre un duelo cargado de emociones y significado.



“Es lindo ganar un clásico, pero lo importante es lo que viene”

Pablo Rodríguez fue el protagonista indiscutido de la tarde. Con dos goles —uno al comienzo y otro promediando el segundo tiempo—, el delantero marcó la diferencia en un encuentro parejo y de alta intensidad.

“Sí, obvio, siempre es lindo ganar un clásico, pero sabemos que lo importante empieza el que viene. Esto sirve mucho en lo anímico”, expresó Rodríguez, satisfecho por el rendimiento colectivo. “Creo que lo bueno es que el equipo demostró y jugó bien”, añadió.

Consultado sobre cómo se dieron los goles, el atacante repasó con detalle las jugadas decisivas: “El primero fue con algo de suerte, nadie la tocó y al arquero lo sorprendió. El segundo sí fue más de frente; la robé, me fui mano a mano y tuve la paciencia de no apurarme para definir. Por suerte entró bien.”

Rodríguez, que ya cuenta con experiencia en torneos de ascenso y títulos locales, reconoció que el plantel tiene por delante un desafío importante: “Estamos entrenando para afrontar el Federal. Va a ser difícil jugar dos torneos, más cuando se cruzan las etapas decisivas de la liga, pero ojalá sea una linda experiencia y podamos dejar bien parado al club. Unión tiene infraestructura y plantel para competir más arriba”, aseguró.

Antes de despedirse, dedicó sus goles “a mi familia y a mi novia, que siempre me acompañan”.



Bitz: “Fue un clásico entretenido, pero los errores se pagan”

Del lado de Cultural, el capitán Marcos Bitz analizó con autocrítica el desarrollo del juego. “Esperábamos un partido de ida y vuelta, y así fue. Creo que el primer tiempo fue entretenido, con los dos equipos atacando. Nosotros tuvimos un poco más la pelota, pero Unión fue más rápido en las transiciones”, describió.

Bitz reconoció que a su equipo le faltó eficacia en los metros finales: “Generamos situaciones, pero no fuimos efectivos. Ellos abren el marcador a los pocos minutos del segundo tiempo y después, en una salida nuestra, pierden una pelota y nos convierten el segundo. En los clásicos, los detalles y los errores se pagan.”

Pese a la derrota, el capitán se mostró enfocado en lo que viene: “La parte más importante del torneo empieza ahora. Vamos a entrenar el doble, esforzarnos el doble, porque lo importante viene la semana que viene.”

Sobre la posibilidad de que Cultural dispute la Copa Entre Ríos, señaló que “no hay nada oficial todavía”, aunque reconoció que sería “un torneo lindo para jugar, competitivo y motivante”.

Finalmente, Bitz agradeció el acompañamiento del público: “A pesar del clima, la gente vino igual. Hay que agradecerles por el aliento y ojalá pronto podamos devolverles la alegría dentro de la cancha.”



Unión festeja, Cultural se reagrupa

El clásico dejó a Unión con un impulso anímico clave de cara al tramo final del torneo y a la preparación para el Torneo Federal. Cultural, en tanto, buscará recuperarse rápidamente de este traspié para seguir en la pelea.

Más allá del resultado, ambos equipos mostraron entrega y pasión en una nueva edición del clásico crespense que volvió a confirmar su vigencia e intensidad.