Unión festeja y Cultural piensa en recuperarse: voces tras el clásico de Crespo

Con doblete de Rodríguez, Unión se quedó con el clásico de Crespo
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.
Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.Deportes05 de octubre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Unión se impuso 2-0 a Cultural con un doblete de Pablo Rodríguez, en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Tras el encuentro, tanto el goleador como el capitán rival dialogaron con Estación Plus Crespo y compartieron sus sensaciones sobre un duelo cargado de emociones y significado.
Pablo Rodríguez fue el protagonista indiscutido de la tarde. Con dos goles —uno al comienzo y otro promediando el segundo tiempo—, el delantero marcó la diferencia en un encuentro parejo y de alta intensidad.
“Sí, obvio, siempre es lindo ganar un clásico, pero sabemos que lo importante empieza el que viene. Esto sirve mucho en lo anímico”, expresó Rodríguez, satisfecho por el rendimiento colectivo. “Creo que lo bueno es que el equipo demostró y jugó bien”, añadió.
Consultado sobre cómo se dieron los goles, el atacante repasó con detalle las jugadas decisivas: “El primero fue con algo de suerte, nadie la tocó y al arquero lo sorprendió. El segundo sí fue más de frente; la robé, me fui mano a mano y tuve la paciencia de no apurarme para definir. Por suerte entró bien.”
Rodríguez, que ya cuenta con experiencia en torneos de ascenso y títulos locales, reconoció que el plantel tiene por delante un desafío importante: “Estamos entrenando para afrontar el Federal. Va a ser difícil jugar dos torneos, más cuando se cruzan las etapas decisivas de la liga, pero ojalá sea una linda experiencia y podamos dejar bien parado al club. Unión tiene infraestructura y plantel para competir más arriba”, aseguró.
Antes de despedirse, dedicó sus goles “a mi familia y a mi novia, que siempre me acompañan”.
Del lado de Cultural, el capitán Marcos Bitz analizó con autocrítica el desarrollo del juego. “Esperábamos un partido de ida y vuelta, y así fue. Creo que el primer tiempo fue entretenido, con los dos equipos atacando. Nosotros tuvimos un poco más la pelota, pero Unión fue más rápido en las transiciones”, describió.
Bitz reconoció que a su equipo le faltó eficacia en los metros finales: “Generamos situaciones, pero no fuimos efectivos. Ellos abren el marcador a los pocos minutos del segundo tiempo y después, en una salida nuestra, pierden una pelota y nos convierten el segundo. En los clásicos, los detalles y los errores se pagan.”
Pese a la derrota, el capitán se mostró enfocado en lo que viene: “La parte más importante del torneo empieza ahora. Vamos a entrenar el doble, esforzarnos el doble, porque lo importante viene la semana que viene.”
Sobre la posibilidad de que Cultural dispute la Copa Entre Ríos, señaló que “no hay nada oficial todavía”, aunque reconoció que sería “un torneo lindo para jugar, competitivo y motivante”.
Finalmente, Bitz agradeció el acompañamiento del público: “A pesar del clima, la gente vino igual. Hay que agradecerles por el aliento y ojalá pronto podamos devolverles la alegría dentro de la cancha.”
El clásico dejó a Unión con un impulso anímico clave de cara al tramo final del torneo y a la preparación para el Torneo Federal. Cultural, en tanto, buscará recuperarse rápidamente de este traspié para seguir en la pelea.
Más allá del resultado, ambos equipos mostraron entrega y pasión en una nueva edición del clásico crespense que volvió a confirmar su vigencia e intensidad.
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.
El tradicional certamen se disputará los días 10, 11 y 12 de octubre en Crespo, con la participación de más de 3.000 chicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.
La Selección argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en dos amistosos de preparación para el Mundial 2026.
Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.
El certamen federal ya tiene a sus cuatro mejores de la presente edición, por lo que se acerca la gran definición. Los detalles.
Maxi Salas puso el 1 a 0 ante su ex club y se enfrentará a Independiente Rivadavia en la siguiente ronda.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.