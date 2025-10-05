Rosario Central dió el golpe y derrotó a River 2-1

Te puede interesar

Unión festeja y Cultural piensa en recuperarse: voces tras el clásico de Crespo Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 05 de octubre de 2025 Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.

Con doblete de Rodríguez, Unión se quedó con el clásico de Crespo Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 05 de octubre de 2025 En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.

Lanzaron oficialmente la 29ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Daniel Trembecki” Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 04 de octubre de 2025 El tradicional certamen se disputará los días 10, 11 y 12 de octubre en Crespo, con la participación de más de 3.000 chicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.