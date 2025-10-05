Plus en Vivo

Rosario Central dió el golpe y derrotó a River 2-1

Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” en el Gigante de Arroyito; Borja anotó para River.

Deportes05 de octubre de 2025

DI MARÍA BRILLÓ Y EL CANALLA SE LO DIO VUELTA AL MILLONARIO | Rosario Central 2-1 River | RESUMEN

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Rodriguez _Bitz

Unión festeja y Cultural piensa en recuperarse: voces tras el clásico de Crespo

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes05 de octubre de 2025

Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.

Union_Cultural-1

Paraná Campaña: se viene el 9° episodio

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes03 de octubre de 2025

Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo