Rosario Central dió el golpe y derrotó a River 2-1

La Bombonera, un carnaval: Boca goleó 5-0 a Newell’s y se adueña de la cima del Clausura
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” en el Gigante de Arroyito; Borja anotó para River.Deportes05 de octubre de 2025
Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.
El tradicional certamen se disputará los días 10, 11 y 12 de octubre en Crespo, con la participación de más de 3.000 chicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.
La Selección argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en dos amistosos de preparación para el Mundial 2026.
Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos y varias provincias del país. Detalles.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.