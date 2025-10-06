Así se jugarán los cruces de octavos de final en Paraná Campaña

Rosario Central dió el golpe y derrotó a River 2-1Deportes05 de octubre de 2025
Ibarra y Malcorra sentenciaron al “Millonario” en el Gigante de Arroyito; Borja anotó para River.
Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.Deportes06 de octubre de 2025
Viale FBC vs. Deportivo Tuyango
A.D. y Cultural vs. Independiente FC
Unión Agrarios vs. Deportivo Tabossi
Atlético Litoral vs. Atlético Arsenal
Atlético María Grande vs. Atlético Sarmiento
Juventud Sarmiento vs. Seguí FBC
Atlético Unión vs. Atlético Hasenkamp
Cañadita Central vs. Atlético Hernandarias
Atlético Arsenal vs. Juventud Sarmiento
Viale FBC vs. A.S.D. Diego Maradona
Atlético Litoral vs. Atlético Sarmiento
Unión Agrarios vs. Cañadita Central
Atlético María Grande vs. Atlético Unión (Viale)
Atlético Hasenkamp vs. Atlético Unión
A.D. y Cultural vs. Atlético Hernandarias
Deportivo Tabossi vs. Independiente FC
Atlético Unión vs. Independiente FC
Deportivo Tabossi vs. Atlético Hasenkamp
Atlético María Grande vs. Cañadita Central
Unión Agrarios vs. A.D. y Cultural
Atlético Litoral vs. Seguí FBC
Deportivo Tuyango vs. Atlético Arsenal
Atlético Sarmiento vs. Juventud Sarmiento
Viale FBC vs. A.S.D. Diego Maradona
Boca Juniors goleó 5-0 a Newell's Old Boys en el enfrentamiento por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.
En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Unión se impuso en el clásico crespense y festejó ante su gente. Sarmiento cayó en Viale.
El tradicional certamen se disputará los días 10, 11 y 12 de octubre en Crespo, con la participación de más de 3.000 chicos de Argentina, Uruguay y Paraguay.
La Selección argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en dos amistosos de preparación para el Mundial 2026.
En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.
El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.
Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.
Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.
Hubo dos ingresos a la guardia médica: un paciente presentó orificio de entrada y salida de proyectil en la zona abdominal; mientras que el otro sufrió una lesión en la cabeza, pero sin ingreso de bala.