Así se jugarán los cruces de octavos de final en Paraná Campaña

Día del Recolector de Residuos: emotiva sorpresa de dos niñas a trabajadores municipales Estación Plus Crespo Crespo 03 de octubre de 2025 En el Día Nacional del Recolector de Residuos, dos niñas de Crespo sorprendieron a un equipo municipal con una caja de bombones y una tarjeta con un emotivo mensaje de agradecimiento, gesto que fue destacado por el SUOYEM.

Javier Milei en Paraná: “Estamos a mitad de camino, no aflojen" Entre Ríos 04 de octubre de 2025 El presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. Militantes acompañaron su paso y su discurso.

Fuerte temporal azotó en Concepción del Uruguay Entre Ríos 05 de octubre de 2025 Ráfagas de viento causaron voladura de techo, destrozos en cartelerías y caída de árboles y postes. Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, usó sus redes para reflejar inconvenientes y pedir ayuda pública.

Intensa búsqueda de una joven entrerriana Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 05 de octubre de 2025 Daiana tiene 22 años y su búsqueda se amplió a toda la provincia. Piden a la población cualquier dato de interés, comunicarlo a la dependencia policial más cercana.