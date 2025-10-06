Plus en Vivo

Así se jugarán los cruces de octavos de final en Paraná Campaña

Las semifinales y la final se disputarán a doble partido, con definición en la cancha del mejor posicionado. En esas instancias, el clasificado se determinará por diferencia de goles; y en la final, si persiste la igualdad, habrá alargue de 30 minutos y penales en caso necesario.

Deportes06 de octubre de 2025
Primera División:

Viale FBC vs. Deportivo Tuyango

A.D. y Cultural vs. Independiente FC

Unión Agrarios vs. Deportivo Tabossi

Atlético Litoral vs. Atlético Arsenal

Atlético María Grande vs. Atlético Sarmiento

Juventud Sarmiento vs. Seguí FBC

Atlético Unión vs. Atlético Hasenkamp

Cañadita Central vs. Atlético Hernandarias

 

Sub 20:

Atlético Arsenal vs. Juventud Sarmiento

Viale FBC vs. A.S.D. Diego Maradona

Atlético Litoral vs. Atlético Sarmiento

Unión Agrarios vs. Cañadita Central

Atlético María Grande vs. Atlético Unión (Viale)

Atlético Hasenkamp vs. Atlético Unión

A.D. y Cultural vs. Atlético Hernandarias

Deportivo Tabossi vs. Independiente FC

 

Sub 17:

Atlético Unión vs. Independiente FC

Deportivo Tabossi vs. Atlético Hasenkamp

Atlético María Grande vs. Cañadita Central

Unión Agrarios vs. A.D. y Cultural

Atlético Litoral vs. Seguí FBC

Deportivo Tuyango vs. Atlético Arsenal

Atlético Sarmiento vs. Juventud Sarmiento

Viale FBC vs. A.S.D. Diego Maradona

Rodriguez _Bitz

Unión festeja y Cultural piensa en recuperarse: voces tras el clásico de Crespo

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes05 de octubre de 2025

Rodríguez fue la gran figura del clásico: “Es lindo ganar, pero lo más importante es lo que viene”. El delantero marcó los dos goles con los que Unión venció 2-0 a Cultural. El capitán del equipo rival, Marcos Bitz, destacó el nivel del partido y reconoció que “los errores se pagan caro en los clásicos”.

