Conmoción en Paraná por un intento de femicidio: baleó a su ex y está prófugo

Gravísimo hecho. El atacante escapó y está siendo buscado. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín para ser atendida.

Policiales/Judiciales29 de octubre de 2025
policia patrullero

Un intento de femicidio se registró la noche del martes en el Barrio 72 Viviendas de Paraná. Según se informó, una mujer de 49 años resultó herida de arma de fuego dentro de su vivienda.

Según las primeras informaciones, se escucharon al menos tres detonaciones y uno de los disparos impactó en la zona del hombro de la víctima, quien fue asistida de inmediato y trasladada en ambulancia al Hospital San Martín para su atención médica. Fuentes hospitalarias indicaron que se encuentra fuera de peligro.

El presunto autor del hecho sería la expareja de la mujer, un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe, quien se dio a la fuga en motocicleta tras el ataque y es intensamente buscado por la Policía.

En el lugar trabajó personal de la comisaría de la jurisdicción, junto a Policía Científica y Criminalística, quienes realizaron las tareas periciales y el relevamiento de pruebas. La Fiscalía en turno investiga el hecho como un intento de femicidio, publicó Reporte 100.7.

