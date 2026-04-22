Paraná Campaña: nueva fecha para Sub 20 y Sub 17

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El pasado domingo 19 de abril, se disputó el cuarto episodio del torneo organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores. A continuación, el detalle de la actualidad en las categorías teloneras a la primera división.

Resultados Sub 20

Zona Sur

Sarmiento 2-4 Unión de Crespo

Arsenal 1-2 Viale FBC

Dep. Tabossi 5-1 Unión de Viale

Zona Centro

Atl. Hasenkamp 0-4 Cañadita

Atl. María Grande 0-0 Litoral

Seguí FBC 6-1 Juv. Sarmiento

Zona Norte

Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril

Atl. Hernandarias 1-2 Unión Agrarios

Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur

Viale FBC 10

Unión de Crespo 9

Cultural 8

Arsenal 6

Dep. Tabossi 3

Sarmiento 0

Unión de Viale 0

Zona Centro

Litoral 10

Cañadita 9

Atl. María Grande 7

Seguí FBC 4

Diego Maradona 3

Atl. Hasenkamp 1

Juv. Sarmiento 0

Zona Norte

Unión Agrarios 7

Dep. Tuyango 6

Juv. Unida 5

Independiente FBC 5

Dep. Bovril 3

Atl. Hernandarias 2

Unión FC 1

Resultados Sub 17

Zona Sur

Sarmiento 0-2 Unión de Crespo

Arsenal 2-0 Viale FBC

Dep. Tabossi 4-0 Unión de Viale

Zona Centro

Atl. Hasenkamp 1-2 Cañadita

Atl. María Grande 2-0 Litoral

Seguí FBC 2-2 Juv. Sarmiento

Zona Norte

Juv. Unida 0-3 Dep. Bovril

Atl. Hernandarias 1-1 Unión Agrarios

Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur

Unión de Crespo 12

Viale FBC 7

Sarmiento 4

Dep. Tabossi 4

Arsenal 4

Cultural 3

Viale FBC 0

Zona Centro

Litoral 9

Atl. María Grande 9

Cañadita 4

Seguí FBC 4

Atl. Hasenkamp 3

Juv. Sarmiento 2

Diego Maradona 2

Zona Norte

Unión Agrarios 8

Dep. Bovril 7

Dep. Tuyango 5

Juv. Unida 5

Unión FC 4

Independiente FBC 1

Atl. Hernandarias 1