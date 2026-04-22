Plus en Vivo

Paraná Campaña: nueva fecha para Sub 20 y Sub 17

Las categorías teloneras a la primera división jugaron nuevo episodio del fútbol chacarero el pasado domingo 19. 
Deportes22 de abril de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union sub 20_2026_03
Imagen archivo

El pasado domingo 19 de abril, se disputó el cuarto episodio del torneo organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores. A continuación, el detalle de la actualidad en las categorías teloneras a la primera división. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Sarmiento 2-4 Unión de Crespo
Arsenal 1-2 Viale FBC
Dep. Tabossi 5-1 Unión de Viale

Zona Centro
Atl. Hasenkamp 0-4 Cañadita
Atl. María Grande 0-0 Litoral
Seguí FBC 6-1 Juv. Sarmiento

Zona Norte
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Atl. Hernandarias 1-2 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur
Viale FBC 10
Unión de Crespo 9
Cultural 8
Arsenal 6
Dep. Tabossi 3
Sarmiento 0
Unión de Viale 0

Zona Centro
Litoral 10
Cañadita 9
Atl. María Grande 7
Seguí FBC 4
Diego Maradona 3
Atl. Hasenkamp 1
Juv. Sarmiento 0

Zona Norte
Unión Agrarios 7
Dep. Tuyango 6
Juv. Unida 5
Independiente FBC 5
Dep. Bovril 3
Atl. Hernandarias 2
Unión FC 1

Resultados Sub 17

Zona Sur
Sarmiento 0-2 Unión de Crespo
Arsenal 2-0 Viale FBC
Dep. Tabossi 4-0 Unión de Viale

Zona Centro
Atl. Hasenkamp 1-2 Cañadita
Atl. María Grande 2-0 Litoral
Seguí FBC 2-2 Juv. Sarmiento

Zona Norte
Juv. Unida 0-3 Dep. Bovril
Atl. Hernandarias 1-1 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC

Posiciones

Zona Sur
Unión de Crespo 12
Viale FBC 7
Sarmiento 4
Dep. Tabossi 4
Arsenal 4
Cultural 3
Viale FBC 0

Zona Centro
Litoral 9
Atl. María Grande 9
Cañadita 4
Seguí FBC 4
Atl. Hasenkamp 3
Juv. Sarmiento 2
Diego Maradona 2

Zona Norte
Unión Agrarios 8
Dep. Bovril 7
Dep. Tuyango 5
Juv. Unida 5
Unión FC 4
Independiente FBC 1
Atl. Hernandarias 1

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Union 1ra femenino_2026_03

Básquetbol: nuevo triunfo de Unión

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes21 de abril de 2026
Las vigentes campeonas de la APBF vencieron por la tercera fecha a Quique por 72-34 obteniendo su tercer triunfo al hilo. 
union rugby 2025

Rugby: derrota de Unión

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes21 de abril de 2026
El pasado domingo 19 y por la tercera fecha del Torneo Desarrollo, Unión cayó como local frente a Aurora Rugby Club por 20-19. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo