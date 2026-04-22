Paraná Campaña: nueva fecha para Sub 20 y Sub 17
El pasado domingo 19 de abril, se disputó el cuarto episodio del torneo organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para las categorías mayores. A continuación, el detalle de la actualidad en las categorías teloneras a la primera división.
Resultados Sub 20
Zona Sur
Sarmiento 2-4 Unión de Crespo
Arsenal 1-2 Viale FBC
Dep. Tabossi 5-1 Unión de Viale
Zona Centro
Atl. Hasenkamp 0-4 Cañadita
Atl. María Grande 0-0 Litoral
Seguí FBC 6-1 Juv. Sarmiento
Zona Norte
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Atl. Hernandarias 1-2 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 1-1 Independiente FBC
Posiciones
Zona Sur
Viale FBC 10
Unión de Crespo 9
Cultural 8
Arsenal 6
Dep. Tabossi 3
Sarmiento 0
Unión de Viale 0
Zona Centro
Litoral 10
Cañadita 9
Atl. María Grande 7
Seguí FBC 4
Diego Maradona 3
Atl. Hasenkamp 1
Juv. Sarmiento 0
Zona Norte
Unión Agrarios 7
Dep. Tuyango 6
Juv. Unida 5
Independiente FBC 5
Dep. Bovril 3
Atl. Hernandarias 2
Unión FC 1
Resultados Sub 17
Zona Sur
Sarmiento 0-2 Unión de Crespo
Arsenal 2-0 Viale FBC
Dep. Tabossi 4-0 Unión de Viale
Zona Centro
Atl. Hasenkamp 1-2 Cañadita
Atl. María Grande 2-0 Litoral
Seguí FBC 2-2 Juv. Sarmiento
Zona Norte
Juv. Unida 0-3 Dep. Bovril
Atl. Hernandarias 1-1 Unión Agrarios
Dep. Tuyango 0-0 Independiente FBC
Posiciones
Zona Sur
Unión de Crespo 12
Viale FBC 7
Sarmiento 4
Dep. Tabossi 4
Arsenal 4
Cultural 3
Viale FBC 0
Zona Centro
Litoral 9
Atl. María Grande 9
Cañadita 4
Seguí FBC 4
Atl. Hasenkamp 3
Juv. Sarmiento 2
Diego Maradona 2
Zona Norte
Unión Agrarios 8
Dep. Bovril 7
Dep. Tuyango 5
Juv. Unida 5
Unión FC 4
Independiente FBC 1
Atl. Hernandarias 1