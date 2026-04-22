La Provincia convocó a paritarias a los estatales y docentes para la primera semana de mayo

El Gobierno provincial convocó formalmente a los representantes de los trabajadores estatales para dar continuidad a la paritaria salarial. La audiencia está programada para el próximo 6 de mayo a las 15 en la sede de la Secretaría de Trabajo. El llamado a discutir los salarios también fue realizado a los docentes. Dicho encuentro se llevará a cabo el 7 de mayo a las 15.

Último incremento

En el caso de los estatales, se logró un acuerdo de mayoría rubricado por el Ejecutivo y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que consistió en otorga una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. Además se dispuso un incremento del 50% respecto al monto percibido anteriormente.

El monto equivale al 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo: $150.000 y un máximo de $320.000 pesos, mientras que para el escalafón general de Enfermería el mínimo será de $ 160.000 pesos.

Para los jubilados y pensionados del sector, se otorgó una suma fija de $75.000, la cual reemplaza a la asignación extraordinaria que se venía abonando hasta la fecha.

La negociación con en los gremios docentes no culminó de buena manera. Los cuatro sindicatos docentes de Entre Ríos rechazaron las dos ofertas propuestas por la Provincia.

A pesar de la negativa, el Gobierno decidió pagar por decretó la última propuesta. La misma consistió en una suma fija de 60.000 pesos por docente, a través de los ítems Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Complemento por Conectividad.

En el caso de los docentes que posean menos de 15 horas cátedra en el Nivel Medio o menos de 11 horas en el Nivel Superior el monto será proporcional. Además se mantuvo la suma remunerativa y bonificable de 25.000 pesos para los docentes con más de 10 años de antigüedad.

APFDigital