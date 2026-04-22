Desarticularon una banda delictiva que operaba en una zona rural de Entre Ríos

El procedimiento principal se concretó alrededor de las 07:00 de este miércoles, en una vivienda ubicada en zona de campaña del departamento Uruguay, sobre el camino a Campichuelo. Allí, se notificó al morador de la finca, un hombre mayor de edad, procediéndose a una minuciosa requisa del lugar.

Como resultado del allanamiento, se logró el secuestro de una importante cantidad de armas de fuego de distintos calibres —entre ellas fusiles, rifles, pistolas, revólveres y una escopeta—, además de cartuchería variada, miras telescópicas, un silenciador de fabricación casera, equipos de comunicación tipo handy, teléfonos celulares, herramientas, inhibidores de señal y otros elementos de interés para la causa.

Un dato relevante del procedimiento, fue que gran parte del armamento y elementos incautados se encontraban ocultos bajo tierra, dentro de un recipiente plástico enterrado en una construcción utilizada como gallinero, confiaron los pesquisas a Estación Plus Crespo. En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, realizando las correspondientes pericias y registros fotográficos.

La investigación, que demandó un trabajo arduo, coordinado y de rápida ejecución por parte de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, permitió establecer la vinculación con diversos hechos delictivos cometidos en zonas rurales de la región.

En virtud de los resultados obtenidos, y por disposición del fiscal interviniente, a cargo del Dr. Eduardo Santos, se procedió a la detención del principal sospechoso de 40 años de edad, quien fue trasladado a sede policial donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Esas diligencias fueron bajo los lineamientos del fiscal Dr. Eduardo Santos y la supervisión del Jefe de la Jefatura Departamental Uruguay, Comisario Mayor Esteban Allegrini, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró desarticular una banda delictiva que operaba en zonas rurales de los departamentos de Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Gualeguaychú.

De manera simultánea, y en el marco del mismo legajo judicial, se llevó adelante otro allanamiento en la ciudad de Gualeguaychú, con intervención de personal de Investigaciones de la Departamental de Concepción del Uruguay y Comisaría Ceibas. En dicho domicilio se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, herramientas, documentación, chapas patentes, indumentaria y otros elementos que también guardan relación con la investigación en curso.