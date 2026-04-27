Leandro Figueroa destacó la contundencia de Cultural y anticipó un “duro” clásico ante Sarmiento

Tras la contundente victoria de Cultural de Crespo por 6 a 0 frente a Deportivo Tabossi, el delantero Leandro Figueroa, autor de dos goles en el encuentro disputado el domingo 26 de abril, dialogó con Estación Plus Crespo y analizó el rendimiento del equipo, el valor del triunfo y lo que se viene en el torneo.

Figueroa consideró que, pese al amplio resultado, el desarrollo del partido no fue sencillo. “Sabíamos que íbamos a encontrar un rival difícil. No hay partidos fáciles en esta zona. Nosotros nos preparamos como si fuesen finales y pudimos sacar adelante el partido por una amplia diferencia, que nos deja tranquilos para lo que viene”, expresó.

En relación a la responsabilidad de portar la camiseta número diez —habitualmente asociada a Jerónimo Rodríguez—, Figueroa destacó la importancia y peso simbólico del dorsal y puso el foco en el trabajo colectivo. “Es un número que significa mucho, pero hay que hacer las cosas bien y aportar desde lo que uno puede darle al equipo. A ‘Jero’ lo necesitamos mucho y lo estamos esperando. Cuando vuelva, la camiseta es de él”, afirmó, destacando la importancia del compañerismo dentro del plantel.

Con la mirada puesta en la próxima fecha, el delantero anticipó el compromiso ante Sarmiento de Crespo, en lo que será un clásico de la ciudad. “Para nosotros todos los partidos son finales. Vamos a trabajar durísimo en la semana para llegar de la mejor manera y ojalá sea un resultado favorable”, señaló.

Por último, valoró la participación de los juveniles que sumaron minutos en el segundo tiempo, subrayando el buen trabajo formativo del club. “Los chicos vienen haciendo un gran trabajo en las categorías menores. Muchos ya están para jugar en primera, tienen roce y solo les faltan minutos. El campeonato que lograron el año pasado en Sub 20 demuestra que están preparados”, concluyó.