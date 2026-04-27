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Atletas crespenses lograron podios provinciales y clasificación para campeonatos nacionales

Atletas de la Escuela Municipal de Crespo participaron en el Torneo Provincial U20, con pruebas complementarias para U16, que se desarrolló en la pista del Centro de Educación Física Nº 3 ‘Hugo Mario Lanassa’ en Concepción del Uruguay el sábado 25 de abril.
Deportes27 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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El certamen fue organizado y fiscalizado por la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER). Los deportistas de la EMC estuvieron a cargo de los profesores Nicolás Bernat e Iván Alanis.

Resultados de los crespenses en U20

  • Jean Paul Bernat
  • María Victoria Repp

-María Victoria Repp (1ª en lanzamiento del disco con una marca de 31 metros y 30 centímetros).

-Jean Paul Bernat (1º en salto con garrocha con una marca de 3,90 m).

-Delfina Guzmán Martínez (1ª en salto en alto con un registro de 1,50 m).

-Gabriel Carrera (2º en lanzamiento del martillo con 45,81 m y 5º en lanzamiento de bala con 10,21 m).

-Estefanía Lambrecht (2ª en salto con garrocha con 2,20 m).

  • Delfina Guzmán Martínez
  • Gabriel Carrera
  • Estefanía Lambrecht

Resultados en pruebas complementarias

Categoría U16

-Eleonora Schönfeld (1ª en salto en alto con 1,50 m, logrando su mejor marca personal y consiguiendo la mínima para el Nacional).

-Isabella Rau Zapata (1ª en lanzamiento del disco con 28,66 m, obteniendo su mejor marca personal y la mínima para el Nacional).

-Enzo Schmidt (2º en 80 metros llanos con un tiempo de 10.33 y logrando su mejor registro personal).

-Tiziano Martínez (2º en 110 metros con vallas con 19.38 y logrando su mejor marca).

-Martín Thomas (3º en 110 metros con vallas con 22.62).

-Benjamín Noguera (6º en 80 metros llanos con 11.75).

-Lorenzo Schmidt (5º en 600 metros llanos con 2.11.18).

Categoría Mayores

-Daniel Tablada (2º en 400 metros llanos con 55.21 y 2º en 200 metros llanos con 24.35, mejorando su tiempo en las dos pruebas).

-Walter Jacob (1º en 5.000 metros con un registro de 17.10.07).

Calendario de Nacionales

-El 9 y 10 de mayo se desarrollará el ‘55º Campeonato Nacional U20, en Concepción del Uruguay bajo la organización de la FADER y fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo. Participarán: María Victoria Repp (lanzamiento del disco), Delfina Guzmán Martínez (salto en alto) y Jean Paul Bernat Garrocha (salto con garrocha).

-Del 12 al 14 de septiembre se realizará el ‘27º Campeonato Nacional U16’, en San Luis. Intervendrán: Eleonora Schönfeld (salto en alto) e Isabella Rau Zapata (lanzamiento del disco).

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