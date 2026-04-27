Atletas crespenses lograron podios provinciales y clasificación para campeonatos nacionales

El certamen fue organizado y fiscalizado por la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER). Los deportistas de la EMC estuvieron a cargo de los profesores Nicolás Bernat e Iván Alanis.

Resultados de los crespenses en U20

Jean Paul Bernat

María Victoria Repp

-María Victoria Repp (1ª en lanzamiento del disco con una marca de 31 metros y 30 centímetros).

-Jean Paul Bernat (1º en salto con garrocha con una marca de 3,90 m).

-Delfina Guzmán Martínez (1ª en salto en alto con un registro de 1,50 m).

-Gabriel Carrera (2º en lanzamiento del martillo con 45,81 m y 5º en lanzamiento de bala con 10,21 m).

-Estefanía Lambrecht (2ª en salto con garrocha con 2,20 m).

Delfina Guzmán Martínez

Gabriel Carrera

Estefanía Lambrecht

Resultados en pruebas complementarias

Categoría U16

-Eleonora Schönfeld (1ª en salto en alto con 1,50 m, logrando su mejor marca personal y consiguiendo la mínima para el Nacional).

-Isabella Rau Zapata (1ª en lanzamiento del disco con 28,66 m, obteniendo su mejor marca personal y la mínima para el Nacional).

-Enzo Schmidt (2º en 80 metros llanos con un tiempo de 10.33 y logrando su mejor registro personal).

-Tiziano Martínez (2º en 110 metros con vallas con 19.38 y logrando su mejor marca).

-Martín Thomas (3º en 110 metros con vallas con 22.62).

-Benjamín Noguera (6º en 80 metros llanos con 11.75).

-Lorenzo Schmidt (5º en 600 metros llanos con 2.11.18).

Categoría Mayores

-Daniel Tablada (2º en 400 metros llanos con 55.21 y 2º en 200 metros llanos con 24.35, mejorando su tiempo en las dos pruebas).

-Walter Jacob (1º en 5.000 metros con un registro de 17.10.07).

Calendario de Nacionales

-El 9 y 10 de mayo se desarrollará el ‘55º Campeonato Nacional U20, en Concepción del Uruguay bajo la organización de la FADER y fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo. Participarán: María Victoria Repp (lanzamiento del disco), Delfina Guzmán Martínez (salto en alto) y Jean Paul Bernat Garrocha (salto con garrocha).

-Del 12 al 14 de septiembre se realizará el ‘27º Campeonato Nacional U16’, en San Luis. Intervendrán: Eleonora Schönfeld (salto en alto) e Isabella Rau Zapata (lanzamiento del disco).