Secuestran un arma de fuego durante un allanamiento en una vivienda

El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, confirmó a Estación Plus Crespo que "días pasados, la dependencia tomó conocimiento de una situación de amedrentamiento que se habría producido entre personas que presentan un vínculo familiar directo entre sí. Una mujer denunció a su padre -no conviviente-, acusando que le había infundido temor con un arma de fuego".

En base al relato de la denunciante, Comisaría Crespo llevó adelante una serie de averiguaciones y diligencias de rigor. "Tras ser informadas a la Fiscalía interviniente, propiciaron que respalde un pedido de Allanamiento y Requisa Domiciliaria, formulado para hallar el objeto principal del delito investigado y para mayor resguardo de la víctima", apuntó el subcomisario.

El Juzgado de Garantías N° 4 de Paraná, a cargo del Dr. Julián Vergara, ordenó el solicitado procedimiento, sobre lo cual Salva indicó: "Se practicó en horas de la mañana de este sábado. Una dotación de esta dependencia, se hizo presente en una vivienda de Barrio Del Rosario, y tras una exhaustiva búsqueda se encontró un arma de fuego calibre .38 -tipo revólver-, y una vaina servida".

Los elementos secuestrados, serán remitidos a Policía Científica, para su oportuna pericia, se anticipó.