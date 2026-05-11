google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

El Gobierno provincial lanzó un programa de desendeudamiento para empleados públicos, privados y jubilados

El Gobierno provincial anunció un programa de desendeudamiento destinado a empleados públicos, privados y jubilados, que permitirá refinanciar deudas con tasas significativamente más bajas. 
Entre Ríos11 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

fabian-boleas-declaraciones

El ministro de Economía, Fabián Boleas, fue el encargado de anunciar el programa y señaló que se implementa a partir de una serie de gestiones del Gobierno provincial con el Banco de Entre Ríos, que es el agente financiero de la provincia.

Para explicar de qué se trata el programa el Ministro puso un ejemplo: “Supongamos que el año pasado tomé un crédito a una tasa del 130%. Este programa va a permitir poder refinanciar esa deuda con una tasa que rondará el 60%, lo que permite bajar a la mitad la tasa de interés que hoy estoy pagando”.

Habrá un período de gracia de dos meses y se ofrecerá la posibilidad de pagarlo hasta en 60 cuotas.

Luego señaló que el programa se pondrá en vigencia en los próximos días, no tiene costo fiscal para la provincia y está destinado a poder saldar deudas que los usuarios tienen con entidades bancarias, financieras y mutuales.

En Santa Fe ya rige

El mes pasado el Gobierno de Santa Fe presentó el Plan Integral de Protección de Ingresos y desendeudamiento destinado a empleados públicos, activos y pasivos, trabajadores del sector privado y autónomos.

El Gobierno de Santa Fe presentó el Plan que apunta a refinanciar deudas de los trabajadores, incluso pasivos, que fija como tope el 25% del salario.

A nivel provincial, el diagnóstico oficial indica un alto nivel de afectación en los ingresos por descuentos vinculados a deudas. En el universo de agentes con retenciones salariales, unos 12.000 trabajadores tienen descuentos superiores al 25% de sus haberes. Además, se identificaron 7.000 jubilados en la misma situación y alrededor de 60.000 trabajadores del sector privado y autónomos con problemáticas similares.

El plan apunta a cuatro ejes centrales: mejorar el ingreso disponible de las familias reduciendo el peso de los descuentos por deudas; refinanciar pasivos en condiciones más favorables; promover instancias de educación financiera y asesoramiento; y dinamizar la actividad económica provincial, especialmente en el comercio. La iniciativa busca, en definitiva, ordenar el endeudamiento creciente en un contexto económico adverso y aliviar la presión sobre los ingresos de miles de santafesinos.

APFDigital

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
md

Polémicas salidas: El CGE pidió la renuncia a funcionarias

Entre Ríos09 de mayo de 2026
El titular del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, solicitó la renuncia de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos del departamento, Claudia Paola Rodríguez. También se dio de baja a la agente Lina Abril Bosch, quien es hija de la funcionaria y se desempeñaba en un centro educativo sin tener título.
Más visto hoy en Estación Plus
20260509_232444

De Crespo a Paraná: Detenido por tres delitos

Estación Plus Crespo
Crespo10 de mayo de 2026
La aprehensión se produjo en flagrancia y el joven deberá afrontar cargos por flagrancia por Violación de domicilio, Desobediencia judicial y Resistencia a la autoridad.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo