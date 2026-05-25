Surge en Crespo un nuevo sector de La Libertad Avanza con eje en la participación juvenil

Continúa tomando forma en distintas localidades de Entre Ríos una nueva línea interna vinculada a La Libertad Avanza, identificada como “Línea Pura”, y la ciudad de Crespo no quedó al margen de ese movimiento político. En ese marco, ya se concretaron acercamientos y un primer encuentro local impulsado por jóvenes simpatizantes del espacio libertario.

Uno de los referentes de esta nueva expresión en Crespo, el profesor Gabriel Wagner, dialogó con Estación Plus Crespo y explicó cómo comenzó la iniciativa, cuál es el objetivo del grupo y cómo interpretan las diferencias surgidas con otros sectores internos del partido en Crespo y la provincia.

Según indicó Wagner, el origen de este armado se dio tras una visita del diputado nacional de La Libertad Avanza, Benedit, a la ciudad. “Esto nace luego de una visita del diputado nacional Beltrán Benedit a la ciudad, que estuvo en casa junto a un equipo de trabajo. Y, bueno, estuvimos charlando de la posibilidad y la necesidad de que los jóvenes que necesitaban expresarse un lugar donde hacerse escuchar, se pudieran juntar”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que junto a su familia decidieron acompañar a jóvenes que vienen manifestando interés por la política desde hace tiempo. “La idea como familia que tenemos, con mi esposa y la familia es darles un lugar, un lugar de escucha y ayudarlos a coordinarse en esta actividad”, expresó.

Wagner remarcó que gran parte de quienes participan son menores de edad y vienen acompañando al presidente Javier Milei desde antes de su llegada al gobierno nacional. “Tengamos en cuenta que son jóvenes, prácticamente todos menores de edad, que están acompañando a Javier Milei desde el comienzo”, afirmó.

En declaraciones formuladas a Estación Plus Crespo, el docente señaló además que, en muchos casos, fueron los propios jóvenes quienes acercaron las ideas libertarias a sus familias. “En mi caso y en el caso de muchas familias, el llegar a conocer las características y la propuesta de Milei fue a través de nuestros propios hijos, que fueron los primeros que se interesaron y nos mostraron sus videos y propuestas”, relató.

A partir de esa experiencia, Wagner consideró que se produjo un fenómeno político diferente al de otras generaciones. “Nosotros, como adultos, recibimos nuestra impronta partidaria de nuestros padres, nuestros abuelos. En mi caso, una familia radical. Y esta vez, por primera vez en la historia, los jóvenes proponen, nos proponen a nosotros algo distinto”, indicó.

También hizo referencia al impacto que tuvo el discurso presidencial entre las nuevas generaciones: “Había una persona que estaba diciendo otra cosa. También un poco viéndonos a nosotros muy desgastados por el paso de muchos gobiernos, con muchos problemas. Un poco el discurso de Milei, los modos, tal vez el lugar de las redes sociales, que es el lugar propicio a los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes que querían algo distinto para ellos y para nosotros”.

Sobre el encuentro realizado en Crespo, Wagner confirmó que la convocatoria se mantuvo pese a las diferencias que surgieron con otro sector interno de La Libertad Avanza, que públicamente desconoció la actividad organizada por esta línea.

“Nosotros venimos organizando, después de esta reunión con el diputado, un encuentro para que los jóvenes puedan expresarse y que a partir de ahí surjan novedades, propuestas innovadoras con respecto a qué hacer con una localidad como Crespo”, explicó.

Asimismo, destacó que durante esos primeros contactos ya pudieron escuchar inquietudes concretas de los participantes. “Hemos escuchado de los jóvenes propuestas muy creativas al respecto y cuáles son sus verdaderos problemas, sus verdaderas preocupaciones”, señaló.

Consultado por el desconocimiento público que existió desde otro sector partidario, Wagner reconoció la situación y buscó relativizarla. “Sí surgió un desconocimiento de la otra línea de La Libertad Avanza. Pero esto tiene que ver con la vida interna de los partidos. Los partidos también tienen su democracia interna y sus líneas internas que después terminan confluyendo”, afirmó

En ese marco, consideró que las diferencias responden más a cuestiones de liderazgo que a disputas ideológicas profundas. “La negativa de ese grupo tiene que ver también con algún tipo de mezquindades que se manejan, pero es transitorio y es el momento en que los liderazgos se afirman. Esto sucede también en otros partidos políticos”, manifestó.

No obstante, remarcó que el objetivo principal sigue siendo generar espacios de participación juvenil. “La idea es dar un espacio más de escucha para los jóvenes, y finalmente terminaremos construyendo un trabajo común. No hay un lineamiento de división, de confrontación, sino de confluencia”, expresó.

En otro tramo de la entrevista con Estación Plus Crespo, Wagner insistió en la importancia de acompañar a los adolescentes que se acercan a la actividad política. “Queremos hacer nuestra parte, tener un lugar donde se ayude a los jóvenes, se los guíe, se los proteja también. No nos olvidemos que en su gran mayoría son menores de edad”, sostuvo.

Además, confirmó que a la ciudad llegó recientemente Federico Díaz, quien trabaja en la conformación de estos grupos en distintos puntos de la provincia. “Se acercó a Crespo quien está organizando estos grupos en la provincia, Federico Díaz, también un joven de 19 años”, indicó.

Respecto a una posible proyección electoral local, Wagner descartó que actualmente exista un armado de candidaturas. “En este momento no se está pensando en eso, porque lo importante ahora es dar un lugar de escucha”, aseguró.

“No es que haya prevista una candidatura, no es el momento tampoco. Es momento de acompañar, de hacer que esto crezca, que los chicos puedan interactuar”, añadió.

Wagner también habló sobre las dificultades vinculadas a afiliaciones partidarias que, según trascendió, algunos sectores vinculados a Benedit estarían atravesando en Entre Ríos. “Entiendo que puede haber intentos de afiliación en esas condiciones en Crespo”, admitió.

Sin embargo, relativizó el impacto de esas situaciones y remarcó que la participación política excede la cuestión formal de las afiliaciones. “La gente existe y va a seguir reuniéndose y va a seguir haciéndolo bajo el referente que tienen, en nuestro caso Beltrán Benedit, y bajo nombre Línea Pura o bajo el nombre que sea, eso no va a dejar de pasar”, afirmó.

Finalmente, Wagner adelantó que continúan trabajando en futuras convocatorias, aunque todavía no hay fechas definidas. “La idea es un tipo de reunión más informal, tipo charlas de café, que no sea muy estructurada para que, por lo menos en un comienzo, los chicos puedan expresar todo lo que tengan que expresar”, explicó.

También anticipó que podrían sumarse profesionales a futuros encuentros. “Seguramente después se va a ir convocando a profesionales para algunas charlas, para algunas cuestiones que surjan de este primer relevamiento”, concluyó.