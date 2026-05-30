Renunció la defensa del único detenido por la desaparición de Agostina

A una semana de la desaparición de Agostina Vega, la causa sumó una novedad de alto impacto: Jorge Sánchez del Bianco renunció este sábado a la defensa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido en la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

La decisión fue confirmada por el propio abogado a Cadena 3 - FM Crespo 90.7 Mhz. "Renuncié por diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante", explicó el letrado al fundamentar su alejamiento del caso.

La salida de Sánchez del Bianco se produjo apenas horas después de la segunda declaración indagatoria de Barrelier ante la Fiscalía. De hecho, durante la jornada del viernes habían comenzado a circular versiones sobre una posible renuncia en los pasillos de Tribunales, aunque el propio abogado las había descartado públicamente tras participar de la audiencia judicial.

En aquella oportunidad, el defensor había señalado que Barrelier había sostenido su versión de los hechos, aunque con algunas modificaciones respecto de sus declaraciones anteriores.

La última indagatoria dejó varios elementos de relevancia para la investigación. Entre ellos, la confirmación de que Agostina ingresó a una vivienda de barrio Cofico durante la noche del sábado 23 de mayo, el descarte de la hipótesis que mencionaba un supuesto automóvil rojo que habría retirado a la adolescente del lugar y el reconocimiento de que Barrelier utilizó un Ford Ka negro después de la desaparición para trasladarse hasta barrio Ampliación Ferreyra.

Precisamente en ese sector de la ciudad se concentraron desde el viernes intensos rastrillajes ordenados por la Fiscalía, con la participación de cientos de efectivos policiales y equipos especializados.

En paralelo, trascendió que el fiscal García habría aceptado al padre de Agostina como querellante particular dentro del expediente, aunque no a la madre de la niña, una decisión que podría tener implicancias en el desarrollo futuro de la causa.