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Confirman que los restos humanos hallados en un descampado son de Agostina Vega

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que aparecieron durante los rastrillajes. El fiscal Raúl Garzón dará una conferencia de prensa en las próximas horas.
Policiales/Judiciales30 de mayo de 2026


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La búsqueda de Agostina Vega registró este sábado un giro dramático. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Cadena 3 - FM Crespo 90.7 Mhz que durante los rastrillajes realizados en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra fueron hallados restos humanos, un hallazgo que podría tener un fuerte impacto en la causa.

La información comenzó a trascender durante la tarde, mientras los equipos de investigación continuaban trabajando en la zona donde desde el viernes se desplegó un amplio operativo con efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, ETAC, perros rastreadores y drones.

Ante la magnitud de las novedades surgidas en las últimas horas, el fiscal Raúl Garzón convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 en la Jefatura de Policia de la Provincia de Córdoba, donde se espera que brinde precisiones sobre los resultados obtenidos durante los procedimientos.

Fuentes consultadas indicaron que los elementos encontrados durante los rastrillajes serían de relevancia para la causa y apuntarían a la hipótesis más preocupante en torno a la desaparición de la adolescente. Poco después, hubo confirmación oficial sobre la identidad y su vinculación a la buscada Agostina Vega.

Los procedimientos se concentraron en un amplio descampado de barrio Ampliación Ferreyra, sector que había sido señalado por la investigación como un punto de interés a partir de distintas evidencias recolectadas durante los últimos días.

La expectativa ahora está puesta en la palabra del fiscal Garzón, quien encabeza la investigación y será el encargado de informar oficialmente los alcances de los hallazgos y los próximos pasos de la causa.

La desaparición de Agostina mantiene conmocionado al país desde hace una semana y tiene a Claudio Barrelier como único detenido e imputado en el expediente.

67d7ac2e-95d6-41ea-bdb8-0c03a2d34af9Renunció la defensa del único detenido por la desaparición de Agostina

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