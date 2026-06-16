Crespo: Invitan a una charla sobre poda adecuada del arbolado público

Desde la Municipalidad de Crespo establecen, para esta época del año, las disposiciones y pautas en relación con la poda. Las cuales son importante respetar, para evitar multas.

Charla informativa

El miércoles 17 de junio, desde las 10:00, se desarrollará una jornada de capacitación en el ‘Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal’, ubicado en calle Corrientes y Estrada.

Esta actividad es libre y gratuita, abierta a podadores y personas interesadas. Quienes deseen participar deberán anotarse en mesa de entrada del municipio. En la charla se explicarán las pautas de podas y la legislación existente.

Recomendaciones y prohibiciones

Ante cualquier consulta el vecino puede llamar al teléfono 4951160 (internos 229, 160 y 133) o acercarse al ‘Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal’.

Están autorizadas únicamente las tareas que sigan los lineamientos de las pautas de podas de formación:

-Ramas bajas que interfieran la circulación peatonal por la vereda o vehicular por la calle y las que toquen o perjudiquen la construcción. Como así también las ramas secas. Si se siguen estas pautas, no se necesita autorización por escrito.

-En caso de que interfieran en el tendido de cableados eléctrico, telefónico, televisión e internet, las podas deberán ser realizadas por la empresa prestadora de ese servicio. Por lo tanto, el vecino deberá realizar el reclamo a la compañía correspondiente.

No son motivos de poda:

-Que las hojas o los frutos ensucien.

-La presencia de aves.

-Que dan mucha sombra.

-Que interfieren vidrieras o carteles comerciales.

-No se autorizarán podas profundas tipo ‘mocheo’ o ‘decopado’ de ramas altas.