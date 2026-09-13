Fecha 5 de Paraná Campaña: Cultural cayó ante Viale FBC y Unión goleó en Viale

El Celeste perdió 2-1 ante Viale FBC en el estadio Eduardo Stieben Wirth, mientras que Unión se impuso 7-1 como visitante frente a Unión de Viale. Sarmiento tuvo fecha libre.

Este domingo 13 de septiembre se disputó la quinta fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, con participación de los equipos de Crespo. Cultural recibió a Viale FBC en el estadio Eduardo Stieben Wirth, mientras que Unión viajó hasta Viale para enfrentar al conjunto local. Por su parte, Sarmiento tuvo fecha libre.

Cultural no pudo sostener la ventaja

En el estadio Eduardo Stieben Wirth, el Celeste comenzó ganando sobre el cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Facundo Aguirre convirtió de penal para establecer el 1-0.

En el complemento, Viale FBC llegó al empate a los 10 minutos, por intermedio de Octavio Taborda.

Cultural tuvo la posibilidad de recuperar la ventaja promediando los 20 minutos del segundo tiempo, nuevamente desde el punto penal. Facundo Aguirre se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero visitante Sebastián Fernández contuvo el remate y evitó el segundo tanto del equipo crespense.

Luego de esa jugada se produjo un intercambio de reclamos que terminó con la expulsión de Octavio Taborda, autor del empate de Viale FBC.

Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, a los 42 minutos del segundo tiempo Axel Albornoz marcó el segundo gol de Viale FBC, que terminó imponiéndose por 2-1.

En las categorías formativas, Cultural consiguió un triunfo y un empate:

Sub 20: Cultural 3 – Viale FBC 1.

Sub 17: Cultural 0 – Viale FBC 0.

Goleada del Verde en Viale

Por su parte, Unión de Crespo, tuvo una jornada contundente en su visita a Unión de Viale.

En Primera División, el equipo crespense se impuso 7-1, con goles de Lautaro Osuna, en dos oportunidades; José Donda; Matías Gassmann; Ezequiel Díaz; Ulises Yancovich y Marcos Almada.

La buena jornada del conjunto dirigido por Unión también se reflejó en las categorías preliminares, donde obtuvo dos amplias victorias:

Sub 20: Unión de Viale 0 – Unión de Crespo 6.

Sub 17: Unión de Viale 0 – Unión de Crespo 7.

De esta manera, el Cervecero consiguió tres triunfos ante Unión de Viale, incluyendo una goleada 7-1 en Primera División.

Sarmiento tuvo fecha libre

Sarmiento de Crespo, no tuvo actividad este domingo, ya que cumplió con su fecha libre en el certamen.