google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Agasajo y ayuda institucional: SUOYEM Crespo prepara la "Peña Día de la Madre"

El Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales abre las puertas de su sede a la comunidad, para celebrar esta sentida fecha popular. Será el viernes 16 de octubre. Lo recaudado permitirá avanzar con una importante obra.  
Crespo10 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

SUOYEM Crespo

Bajo el lema "Música y danza para celebrar a mamá", el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales (SUOYEM) Crespo, organiza una gran Peña, a realizarse el viernes 16 de octubre desde las 20:30, en el salón sindical -Moreno y Dr. Soñez-.

El secretario general, Hernán Miño, anticipó a Estación Plus Crespo: "Toda la comisión estamos trabajando para el festejo del Día de la Madre. Veníamos realizando otras peñas, con distintas instituciones y en esta ocasión la afrontamos en forma individual, con doble propósito: agasajar a las mamás y juntar fondos para seguir con las obras que tenemos en el salón".

En cuanto al espectáculo previsto, Miño confirmó: "Tenemos en la cartelera artística a los chicos de los grupos de danzas de IMEFAA. Ensamble, que está realizando varios recitales junto con los alumnos que van a ir a Bovril los días 6, 7, y 8 de noviembre, representando al IMEFAA y a la ciudad. Una presentación anticipada. Amigos del Bar, que siempre nos están acompañando en las peñas que se realizan en el sindicato. Generación Folk; y Los Aguará, que son de la ciudad de Paraná. La idea es comenzar a las 20:30 y terminar rondando la medianoche, pensando en los que al día siguiente trabajan. Invitamos a que lleguen temprano, que puedan disfrutar de un patio gastronómico que funcionará junto al sindicato. Vamos a disponer de servicio externo de cantina, con lo cual quienes deseen pueden acercarse a comprar algo para comer y tomar, colaborar así con nosotros, sin quizás quedarse a la Peña. Pero será un ambiente familiar, ameno, que estaría muy bueno poder compartir. Se fijó una entrada mínima y módica, de $3.000, que incluye muchos sorteos por obsequios comerciales por el Día de la Madre". En forma anticipada, las entradas se pueden adquirir a través de los miembros de comisión.

Los fondos que reúna el SUOYEM Crespo a través de la Peña Día de la Madre, ya tienen un fin específico: "Nos falta muy poco para culminar la colocación del piso, en todo el salón de eventos. Son más de 250 metros cuadrados, de los que ya hicimos una parte, y queremos terminar lo que resta. Son muy pocos metros de mano de obra, así que pedimos el acompañamiento de la ciudadanía, porque ha sido un esfuerzo grande que hicimos todo este año para poder lograr comprar los materiales y ya estamos cerca del objetivo", afirmó Hernán Miño.

El secretario general dejó abierta la invitación "no sólo a las familias municipales, sino extendida a quienes nos quieran acompañar, disfrutar de una noche de viernes bien peñera, con buen espectáculo y la posibilidad de consumir y ayudarnos con la obra", resumió.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
juicio-768x380

Proponen crear un Juzgado Civil y Comercial en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo08 de octubre de 2026
La Comisión de Legislación General del Senado entrerriano, ya tiene para debatir un proyecto de ley que haría realidad la creación de un Juzgado de Primera Instancia, con sede en Crespo y competencia en materia Civil, Comercial y Familia. Cinco poblaciones tramitarían sus casos en máxima cercanía.
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo