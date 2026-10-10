Agasajo y ayuda institucional: SUOYEM Crespo prepara la "Peña Día de la Madre"

Bajo el lema "Música y danza para celebrar a mamá", el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales (SUOYEM) Crespo, organiza una gran Peña, a realizarse el viernes 16 de octubre desde las 20:30, en el salón sindical -Moreno y Dr. Soñez-.

El secretario general, Hernán Miño, anticipó a Estación Plus Crespo: "Toda la comisión estamos trabajando para el festejo del Día de la Madre. Veníamos realizando otras peñas, con distintas instituciones y en esta ocasión la afrontamos en forma individual, con doble propósito: agasajar a las mamás y juntar fondos para seguir con las obras que tenemos en el salón".

En cuanto al espectáculo previsto, Miño confirmó: "Tenemos en la cartelera artística a los chicos de los grupos de danzas de IMEFAA. Ensamble, que está realizando varios recitales junto con los alumnos que van a ir a Bovril los días 6, 7, y 8 de noviembre, representando al IMEFAA y a la ciudad. Una presentación anticipada. Amigos del Bar, que siempre nos están acompañando en las peñas que se realizan en el sindicato. Generación Folk; y Los Aguará, que son de la ciudad de Paraná. La idea es comenzar a las 20:30 y terminar rondando la medianoche, pensando en los que al día siguiente trabajan. Invitamos a que lleguen temprano, que puedan disfrutar de un patio gastronómico que funcionará junto al sindicato. Vamos a disponer de servicio externo de cantina, con lo cual quienes deseen pueden acercarse a comprar algo para comer y tomar, colaborar así con nosotros, sin quizás quedarse a la Peña. Pero será un ambiente familiar, ameno, que estaría muy bueno poder compartir. Se fijó una entrada mínima y módica, de $3.000, que incluye muchos sorteos por obsequios comerciales por el Día de la Madre". En forma anticipada, las entradas se pueden adquirir a través de los miembros de comisión.

Los fondos que reúna el SUOYEM Crespo a través de la Peña Día de la Madre, ya tienen un fin específico: "Nos falta muy poco para culminar la colocación del piso, en todo el salón de eventos. Son más de 250 metros cuadrados, de los que ya hicimos una parte, y queremos terminar lo que resta. Son muy pocos metros de mano de obra, así que pedimos el acompañamiento de la ciudadanía, porque ha sido un esfuerzo grande que hicimos todo este año para poder lograr comprar los materiales y ya estamos cerca del objetivo", afirmó Hernán Miño.

El secretario general dejó abierta la invitación "no sólo a las familias municipales, sino extendida a quienes nos quieran acompañar, disfrutar de una noche de viernes bien peñera, con buen espectáculo y la posibilidad de consumir y ayudarnos con la obra", resumió.