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Instituto y Boca empataron 2 a 2 en un partidazo en el Kempes

La “Gloria” y el “Xeneize” se repartieron los puntos y todo sigue igual en la Zona A del Torneo Clausura.
Deportes09 de octubre de 2026

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Instituto y Boca empataron 2 a 2 en el estadio por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles de la "Gloria" los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el "Xeneize" anotaron Enner Valencia y Miguel Merentiel. 

En un partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, ambos equipos no se sacaron ventaja y repartieron puntos. 

En la previa, el partido cobraba especial relevancia porque Instituto llegaba como líder indiscutido de la Zona A, con 25 puntos. A su vez, Boca, con 20, podía descontarle algunas unidades. Sin embargo, al final del encuentro ambos equipos continúan en el mismo lugar de la tabla.

El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto de Córdoba, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.

A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Ledesma.

El golero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.

Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.

Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió de primera ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.

La nota de preocupación la dio justamente Paredes: el mediocampista estuvo solamente 16 minutos en cancha. A los 26 del segundo tiempo debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar tras sentir un “pinchazo” en el isquiotibial.

La máxima alerta está puesta en si tiene o no una lesión muscular, ya que Boca recibirá a Vasco Da Gama el próximo martes 13 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00 hs), en condición de visitante.

La síntesis del partido

  • Torneo Clausura
  • Zona A - fecha 12
  • Instutito (C) - Boca
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Yamil Possi

Instituto (C): Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles en el primer tiempo: 14m. Fernando Alarcón (I), 23m. Enner Valencia (B)

Goles en el segundo tiempo: 3m. Jonathan Galván (I), 11m. Miguel Merentiel (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Hernán De La Fuente por Giuliano Cerato (I); 10m. Leandro Paredes por Williams Alarcón (B); Miguel Merentiel por Enner Valencia (B); 26m. Santiago Ascacíbar por Leandro Paredes (B); Ángel Romero por Sebastián Villa (B); John Córdoba por Jeremías Lázaro (I); Facundo Suárez por Matías Tissera (I); 43m. Lucas Sanseviero por Álex Luna (I), Ignacio Méndez por Matías Gallardo (I).

Agencia NA

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