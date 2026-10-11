Salió a cazar y lo encontraron muerto en un campo de Federación

Identificaron como Gabriel Martínez, de 22 años, oriundo de Federación, a la víctima fatal que murió tras recibir un disparo cuando había salido de caza, indicaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en la Estancia San José de los Ombúes, en el departamento Federación, en el norte de Entre Ríos.

El personal policial de la Comisaría de San Jaime de la Frontera tomó intervención en el establecimiento rural ubicado a aproximadamente tres kilómetros de la Ruta Provincial N° 2, tras la muerte del joven. El hecho se constató en horas de la noche de este sábado, alrededor de las 20:00.

Constituidos en el lugar, los funcionarios policiales constataron la presencia de la víctima tendida sobre el suelo, sin signos aparentes de vida, observándose lesiones en la región del rostro. Asimismo, en las inmediaciones del cuerpo se encontraba un arma de aire comprimido modificada para el uso de munición calibre .22.

Quienes lo acompañaban -tres hombres de entre 42 y 43 años- manifestaron ingresaron al campo sin autorización alguna a cazar animales silvestres, consignó Ahora. Cuando en un momento dado, observaron que el joven habría apoyado el arma sobre el suelo y se le escapó el disparo, por lo cual resultó herido y quedó tendido sobre el suelo. Los testimonios son materia de investigación.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la autoridad judicial competente, haciéndose presente en el lugar el fiscal interviniente, quien dispuso las diligencias correspondientes a fin de establecer fehacientemente las circunstancias en que se produjo el hecho.

En el procedimiento trabajaron efectivos de Comisaría San Jaime de la Frontera, Comisaría Los Conquistadores, Brigada de Prevención de Delitos Rurales Federación, personal de Policía Científica de Chajarí y la médica policial de turno, contando además con la presencia del Subjefe de la Jefatura Departamental Federación.

El hecho generó gran conmoción en Federación. Familiares y amigos juntan fondos para poder cubrir los gastos del sepelio de Martínez.