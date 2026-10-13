El Niño y el riesgo hídrico: las claves de una guía elaborada por profesionales santafesinos para la preparación familiar ante inundaciones:

El arquitecto santafesino Jorge Rico, uno de los profesionales que participó en la elaboración de la guía Antes que llegue el agua, advirtió sobre la necesidad de anticiparse a posibles escenarios de inundación y organizar planes de contingencia familiares. Para Crespo, señaló que el principal riesgo estaría vinculado con las lluvias intensas y las dificultades en los desagües urbanos. Sus proyecciones sobre la evolución del fenómeno corresponden a su evaluación y deberán contrastarse con los informes oficiales actualizados.

La posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño genere un escenario de lluvias abundantes y crecidas en distintas regiones del Litoral plantea la necesidad de anticiparse y adoptar medidas preventivas. En ese contexto, el arquitecto santafesino Jorge Rico habló con Estación Plus Crespo sobre una herramienta destinada a ayudar a las familias a evaluar sus riesgos y prepararse ante una eventual emergencia hídrica.

Rico participó, junto con otros profesionales de Santa Fe, en la elaboración de la guía Antes que llegue el agua, un material que propone revisar las condiciones de las viviendas, identificar posibles amenazas y organizar las acciones que cada integrante de una familia debería llevar adelante ante una inundación.

El profesional fundamentó su trabajo en la experiencia de Santa Fe frente a anteriores crecidas y en la necesidad de transformar ese aprendizaje en medidas concretas de prevención. La guía, según explicó, comenzó a despertar interés en otras provincias de la región.

Anticiparse a una posible crecida

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Rico recordó las inundaciones que afectaron a Santa Fe en el pasado y expresó su preocupación por la evolución del escenario climático.

El arquitecto planteó que el impacto de las lluvias no se limita al momento en que aumenta el nivel de los ríos. También puede producirse una saturación de los suelos, elevar las napas y generar dificultades para evacuar el agua acumulada en las ciudades.

En su evaluación, los períodos de mayores precipitaciones podrían combinarse con los aportes de agua de distintas cuencas y provocar situaciones complejas en sectores vulnerables. No obstante, los plazos y la magnitud de una eventual crecida dependen de la evolución de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, por lo que deben seguirse los pronósticos y comunicados de los organismos competentes.

Frente a ese panorama, Rico insistió en que las familias que viven en zonas inundables no deberían esperar a que el agua llegue a sus viviendas para comenzar a organizarse.

La propuesta consiste en sentarse a conversar en familia, analizar las condiciones del lugar donde viven y resolver de antemano cuestiones esenciales: dónde trasladarse, qué elementos llevar, cómo asistir a las personas mayores o con movilidad reducida y qué hacer con los animales domésticos.

Los riesgos también existen fuera de las zonas ribereñas

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación de las localidades que, como Crespo, no se encuentran sobre las márgenes de los grandes ríos.

Rico diferenció los riesgos asociados directamente con las crecidas de los cursos de agua de aquellos que pueden producirse por precipitaciones intensas y problemas de drenaje urbano.

En ese sentido, explicó a Estación Plus Crespo, que las lluvias abundantes pueden superar la capacidad de evacuación de los desagües y provocar anegamientos en calles, patios y viviendas. También advirtió que, en determinadas condiciones, el ascenso de las napas puede ocasionar el afloramiento de líquidos provenientes de pozos absorbentes y otros sistemas sanitarios.

Por ese motivo, consideró importante que cada comunidad identifique sus sectores más vulnerables y consulte a las autoridades locales sobre el estado de los canales, los desagües y las obras destinadas a conducir el agua.

Respecto de Crespo, el arquitecto sostuvo que la principal preocupación no estaría vinculada con una crecida directa del río, sino con la posibilidad de lluvias intensas y anegamientos localizados. Aun así, recomendó no desatender las medidas preventivas.

La vulnerabilidad de cada vivienda

La guía propone analizar el riesgo a partir de dos componentes: la amenaza y la vulnerabilidad.

La amenaza está relacionada con el fenómeno que puede producir daños, mientras que la vulnerabilidad depende de las condiciones del territorio, la construcción y los elementos presentes en cada vivienda.

Rico señaló que, aunque una familia no puede controlar la evolución del fenómeno climático, sí puede revisar determinadas condiciones para reducir su exposición.

Entre los aspectos que mencionó se encuentran las instalaciones eléctricas, los recipientes de gas y otros elementos que podrían desplazarse o flotar si ingresa agua a una vivienda.

También recomendó pensar con anticipación cómo se protegerán los integrantes de la familia y qué tareas tendrá asignadas cada uno. La intención es evitar decisiones improvisadas cuando la situación ya sea crítica.

¿Qué hacer con el auto, las mascotas y los elementos esenciales?

La planificación familiar también debe contemplar cuestiones cotidianas que suelen quedar relegadas ante una emergencia.

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Rico hizo referencia a los vehículos, las mascotas y los objetos que cada familia considera indispensables. Explicó que, ante una inundación, un automóvil puede desplazarse si comienza a flotar y convertirse en un peligro si existe corriente de agua.

Por eso, remarcó la importancia de anticipar las decisiones relacionadas con los vehículos y no esperar a que el agua ingrese a la vivienda para actuar.

Otro punto fundamental es preparar una alternativa de alojamiento. El profesional planteó que, si una familia tiene la posibilidad de trasladarse a la casa de un pariente o a otro lugar seguro, debería conversar previamente sobre las condiciones de esa estadía, su duración y los gastos que implicaría.

La planificación debe contemplar, además, las necesidades de las personas mayores, los niños, quienes tienen dificultades para movilizarse y los animales domésticos.

Una emergencia que puede prolongarse

Rico advirtió que no todos los episodios de inundación tienen la misma duración. Mientras algunos anegamientos urbanos pueden resolverse en pocos días, una crecida extensa puede mantener sectores afectados durante semanas o incluso meses, según el escenario.

Por esa razón, sostuvo que la preparación no debería limitarse a reunir una mochila con agua y elementos básicos para una evacuación inmediata. También es necesario evaluar dónde permanecer durante una emergencia prolongada, cómo sostener los gastos cotidianos y qué pertenencias conviene trasladar previamente.

El arquitecto señaló que la guía busca precisamente que las familias puedan tomar estas decisiones con tiempo, consultar información y establecer acuerdos antes de que se presente una situación crítica.

Sus planteos se refieren especialmente a las familias que habitan en áreas expuestas a inundaciones. Las medidas concretas deben adaptarse a las condiciones de cada localidad y a las indicaciones de las autoridades de protección civil.

El rol de los vecinos en la prevención

Al referirse específicamente a Crespo, Rico destacó a Estación Plus Crespo que la prevención también depende de acciones cotidianas de los vecinos.

Entre ellas, mencionó la correcta disposición de los residuos y la necesidad de evitar que la basura, las ramas y otros materiales obstruyan los desagües y las salidas de agua.

Cuando los sistemas de drenaje funcionan con dificultades, una obstrucción puede agravar los anegamientos y demorar la evacuación del agua acumulada.

El profesional recomendó consultar a las autoridades municipales sobre el estado de los canales y las obras de desagüe, además de identificar cuáles son las medidas que cada vecino puede adoptar para contribuir al funcionamiento del sistema.

La prevención, desde esta perspectiva, combina la planificación de los organismos públicos con la responsabilidad individual y comunitaria.

Una guía para organizarse antes de la emergencia

fue concebida para que las familias puedan reconocer su situación, evaluar los riesgos y establecer un plan de contingencia. Según explicó Rico, el material incorpora recursos de consulta y herramientas para obtener información sobre el territorio y las condiciones que pueden afectar a cada vivienda.

El arquitecto compartió el material con Estación Plus Crespo para que pueda difundirse entre los oyentes y lectores interesados en prepararse ante posibles contingencias hídricas.

El mensaje central es que la preparación debe comenzar antes de que aparezca el peligro: identificar las zonas vulnerables, conocer las vías de evacuación, acordar un lugar seguro, proteger a quienes necesitan asistencia y mantenerse informados mediante fuentes oficiales.

En localidades como Crespo, donde la preocupación principal puede estar asociada con las lluvias intensas y los anegamientos urbanos, revisar los desagües, evitar obstrucciones y conocer las zonas más expuestas también forma parte de esa tarea preventiva.