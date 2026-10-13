Operaron con éxito al papa León XIV del nódulo en un pulmón y se recupera en su habitación

El papa León XIV fue operado con éxito este martes de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma, según informó el Vaticano. Tras la intervención, el pontífice regresó a su habitación.

La Santa Sede comunicó que la cirugía "ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos" y adelantó que "próximamente se facilitará más información" sobre su estado de salud.

León XIV había anunciado la intervención el domingo, después del rezo del Ángelus. En esa oportunidad, explicó que el nódulo había sido detectado en una fase muy temprana y estaba bien localizado.

Fuentes del Vaticano precisaron el lunes que el hallazgo se produjo durante un control médico de rutina y anticiparon que el posoperatorio demandaría una semana.

El pontífice estadounidense y peruano, de 71 años, mantuvo sus actividades durante el lunes previo a la hospitalización. Según el boletín de la Santa Sede, realizó siete audiencias por la mañana, entre ellas una con el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

Por la intervención y su recuperación, sus audiencias quedaron suspendidas hasta el martes 20 de octubre. La hospitalización también obligó a reorganizar otros compromisos.

León XIV no participará en la sesión vespertina del encuentro internacional sobre la familia, organizado por el décimo aniversario de la publicación de Amoris laetitia. Además, la misa de este miércoles 14 de octubre en la plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización.

El Papa pidió conocer las conclusiones del encuentro antes de su publicación para poder incorporar sus reflexiones.

Mientras tanto, fieles se acercaron al Hospital Gemelli para acompañarlo con mensajes y plegarias. En la capilla del centro médico se organizó una cadena de oración encabezada por el cardenal vicario Baldassare Reina.

Desde el anuncio de la cirugía, el pontífice recibió expresiones de apoyo de dirigentes políticos y religiosos. Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le desearon una pronta recuperación. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) también convocó a una jornada especial de oración por su salud.