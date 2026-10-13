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Perú implementa nuevas sanciones en escuelas: pelo corto, sin maquillaje y expulsiones

La presidenta Keiko Fujimori anunció un conjunto de medidas para recuperar disciplina. La mandataria subrayó que la violencia entre estudiantes, así como las agresiones hacia miembros de la comunidad educativa, demandan una respuesta "firme, oportuna y responsable".
Internacional13 de octubre de 2026

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la reinstalación de las expulsiones, enfatizando que los alumnos problemáticos "no estarán más en las aulas". Fujimori destacó que "al maestro se lo respeta" y subrayó que no se tolerarán el bullying, la violencia escolar o el acoso sexual.

La presidenta indicó que anteriormente, los docentes se encontraban limitados a la hora de corregir a sus alumnos, pero con el nuevo reglamento, podrán guiar y corregir adecuadamente a los estudiantes, además de restablecer la nota de conducta, según lo informado por la Agencia Andina y Noticias Argentinas.

Este anuncio fue realizado en Chaclacayo, durante la presentación de los lineamientos para la gestión de la disciplina escolar, a raíz de los incidentes de violencia ocurridos en septiembre en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

El nuevo marco contempla un sistema de sanciones progresivas para corregir comportamientos inapropiados, así como la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves o reiteren conductas sancionables.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, aclaró que la acumulación de tres suspensiones en el año será motivo suficiente para la expulsión definitiva, de acuerdo a los criterios establecidos por el sector educativo.

Además, se implementarán regulaciones sobre la vestimenta escolar y el uso de maquillaje. "No se permitirán maquillajes, uñas pintadas o pelos excesivamente largos y pintados. También se regulará la longitud de las faldas escolares para mantener una presentación adecuada en las instituciones educativas", anunció.

El ministro también mencionó que estas medidas aplican a todas las instituciones públicas, mientras que las privadas podrán establecer sus propias normativas de presentación, respetando su autonomía institucional.

Finalmente, Chang anticipó el restablecimiento de la nota de conducta, destacando que en los últimos años se ha debilitado la capacidad de los docentes y autoridades para regular y educar a los estudiantes en aspectos disciplinarios.

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