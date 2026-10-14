Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Un grupo de profesionales de Gualeguay presentó una denuncia administrativa ante la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos para cuestionar la validez del estudio técnico utilizado por el Gobierno provincial para autorizar la caza deportiva de cuatro especies de patos autóctonos.

La presentación, registrada bajo el Expediente Nº 3453784, fue realizada después del cierre de la temporada de caza, ocurrido el pasado 23 de agosto. Los denunciantes sostienen que el informe elaborado por la consultora privada EMAFA presenta importantes deficiencias metodológicas y estadísticas que comprometerían la confiabilidad de sus conclusiones.

El trabajo cuestionado, denominado Informe de campaña 2026, fue financiado por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético (CATCyC) y presentado ante las autoridades provinciales como parte de los antecedentes técnicos para habilitar la actividad.

Denuncian errores técnicos y estadísticos para la caza de patos

Según la presentación administrativa, los profesionales identificaron al menos diez presuntos vicios graves de nulidad en el estudio realizado por EMAFA, que habrían afectado la calidad de la información utilizada para evaluar las poblaciones de aves silvestres.

Los denunciantes señalaron que el documento contiene lo que calificaron como “groseros errores técnicos y estadísticos”, además de cuestionar la metodología empleada para obtener los resultados.

Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) difundieron los cuestionamientos y advirtieron que el informe presentaría deficiencias que impiden establecer conclusiones confiables sobre el estado de conservación de las especies involucradas.

La organización sostuvo que los especialistas detectaron “vicios graves que revelan ausencia de información confiable” y “falta de rigor técnico y científico”.

Estas observaciones forman parte de los argumentos presentados ante la autoridad provincial, que deberá evaluar los planteos formulados en el expediente administrativo.

Solicitan nuevos estudios sobre las poblaciones de patos

A partir de las irregularidades denunciadas, los profesionales solicitaron que se declare la nulidad del estudio presentado por la consultora y que se realicen nuevas investigaciones científicas para determinar el estado actual de las poblaciones de patos en Entre Ríos.

El objetivo del pedido es contar con información actualizada y verificable que permita evaluar las condiciones de conservación de las especies y establecer criterios técnicos para la regulación de la actividad cinegética.

Desde CEYDAS remarcaron la necesidad de que las decisiones administrativas vinculadas con el aprovechamiento de fauna silvestre estén respaldadas por estudios rigurosos y datos científicos confiables.

La autorización también enfrenta una demanda judicial

La controversia por la caza de aves autóctonas en Entre Ríos también se desarrolla en el ámbito judicial. Distintas organizaciones de protección animal y ambiental presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización provincial de esta actividad.

La acción judicial cuestiona la normativa que permitió habilitar la caza deportiva de determinadas especies de patos durante la temporada 2026.

La nueva denuncia administrativa incorpora otro elemento al debate sobre los fundamentos científicos utilizados para adoptar estas decisiones y la responsabilidad del Estado provincial en la protección de la fauna silvestre.

Por el momento, los cuestionamientos corresponden a planteos de los denunciantes y no implican que se haya declarado la nulidad del estudio. La resolución del expediente dependerá de la evaluación que realicen los organismos competentes.

UNO