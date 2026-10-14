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Casi la mitad de los hogares de Paraná tiene deudas, según una encuesta de la UNER

El relevamiento del Observatorio Socioeconómico de Paraná, al que pudo acceder esta Agencia, indicó que el 46% de los hogares encuestados está endeudado. Las tarjetas de crédito son la principal vía de financiamiento, seguidas por los bancos y las billeteras virtuales, cuyo uso crece entre los jóvenes.
Entre Ríos14 de octubre de 2026

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El 46% de los hogares de Paraná tiene deudas y, dentro de ese grupo, dos de cada diez reconocen que tienen dificultades para afrontarlas. Así lo señala la primera Encuesta sobre Situación y Perspectiva Económica de los Paranaenses, elaborada por el Observatorio Socioeconómico de Paraná, dependiente del Ciefce de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Fceco- UNER).

El relevamiento se realizó durante los primeros días de septiembre de 2026 y contempló 394 casos, estratificados según zonas de la ciudad, sexo y edad. Entre otros aspectos, indagó sobre la situación económica de los hogares y las perspectivas de los ciudadanos.

Las tarjetas de crédito, la principal vía de endeudamiento

Entre los hogares endeudados, el 57% tiene compromisos con tarjetas de crédito. En segundo lugar aparecen las deudas con bancos, mencionadas por el 22%, mientras que el 17% señaló a las billeteras virtuales como una de sus fuentes de financiamiento.

También se registraron deudas con familiares o conocidos (8%), comercios (5%) y financieras (4%). Un 2% indicó otras alternativas.

El informe advierte, además, sobre la relevancia de las billeteras virtuales entre los jóvenes de 18 a 29 años: el 37% de las personas endeudadas de ese grupo etario mantiene compromisos a través de esas plataformas.

La encuesta también consultó sobre la carga que representa el endeudamiento para la economía familiar. Entre los hogares con deudas, el 57% manifestó que estas representan una preocupación, aunque aseguró que puede afrontarlas.

Por su parte, el 18% reconoció tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En contraste, el 24% afirmó que las deudas no representan una preocupación para su hogar.

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