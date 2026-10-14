Casi la mitad de los hogares de Paraná tiene deudas, según una encuesta de la UNER

El 46% de los hogares de Paraná tiene deudas y, dentro de ese grupo, dos de cada diez reconocen que tienen dificultades para afrontarlas. Así lo señala la primera Encuesta sobre Situación y Perspectiva Económica de los Paranaenses, elaborada por el Observatorio Socioeconómico de Paraná, dependiente del Ciefce de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Fceco- UNER).

El relevamiento se realizó durante los primeros días de septiembre de 2026 y contempló 394 casos, estratificados según zonas de la ciudad, sexo y edad. Entre otros aspectos, indagó sobre la situación económica de los hogares y las perspectivas de los ciudadanos.

Las tarjetas de crédito, la principal vía de endeudamiento

Entre los hogares endeudados, el 57% tiene compromisos con tarjetas de crédito. En segundo lugar aparecen las deudas con bancos, mencionadas por el 22%, mientras que el 17% señaló a las billeteras virtuales como una de sus fuentes de financiamiento.

También se registraron deudas con familiares o conocidos (8%), comercios (5%) y financieras (4%). Un 2% indicó otras alternativas.

El informe advierte, además, sobre la relevancia de las billeteras virtuales entre los jóvenes de 18 a 29 años: el 37% de las personas endeudadas de ese grupo etario mantiene compromisos a través de esas plataformas.

La encuesta también consultó sobre la carga que representa el endeudamiento para la economía familiar. Entre los hogares con deudas, el 57% manifestó que estas representan una preocupación, aunque aseguró que puede afrontarlas.

Por su parte, el 18% reconoció tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En contraste, el 24% afirmó que las deudas no representan una preocupación para su hogar.

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