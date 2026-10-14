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Una mujer atacó a golpes y patadas a su ex, porque no compró nada para compartir con el mate

El hombre fue hallado en el suelo, intentando cubrirse de la continuidad de la golpiza, que le provocó lesiones en un ojo, manos y piernas. La agresora fue detenida. 
Policiales/Judiciales14 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La acusada se presentó en la vivienda de su ex, tras haber coordinado un encuentro para tomar unos mates. Pero se enfureció al detectar que el hombre no había comprado nada para el desayuno. 

Una joven de 26 años fue aprehendida en la mañana del martes, luego de protagonizar un violento episodio, en un domicilio de calle Suipacha al 880 de Concepción del Uruguay.

La Policía confirmó a Estación Plus Crespo que alrededor de las 11:00, fueron convocados para intervenir de urgencia. La joven, ex pareja de un hombre de 64 años, le había enviado previamente un mensaje invitándolo a tomar mates en la vivienda de él. Sin embargo, al llegar al lugar, se inició un entredicho debido a que el dueño de casa no había comprado nada para comer. Esa falta de qué compartir con el mate, desencadenó una reacción violenta desmedida en la mujer.

La situación escaló rápidamente en nivel de agresión. La mujer comenzó a insultarlo, propinarle golpes de puño, tirarlo al suelo y patearlo, mientras la víctima intentaba cubrirse el rostro y las partes sensibles de su cuerpo.

Los efectivos llegaron, apartaron a la agresora y la redujeron. No sin antes ella amenazara con provocar daños en los vehículos del taller, propiedad del damnificado.

A raíz del ataque, el galeno constató lesiones leves en un ojo izquierdo, manos y piernas. Recibió curaciones y el hombre deberá mantener un control sobre la evolución de las mismas.

Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, tras la correspondiente denuncia e identificación, se dispuso la detención de la agresora y su traslado a la Comisaría de la Minoridad y la Familia de Concepción del Uruguay, donde permanecerá alojada, supeditada a la causa.

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