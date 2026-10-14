Se confirmó la cartelera artística del "Festival Día de la Madre" en Crespo

La Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo" proyecta su primer "Festival Día de la Madre", a realizarse este 18 de octubre, desde las 15:00, en el predio de la Avicultura.

Desde la entidad organizadora, anticiparon a Estación Plus Crespo que estarán brindando su show: Maravillas Alemanas - Los Mansos - Los del Quincho - Trifásica - Betina, La Voz del Corazón.

Héctor Weber, dirigente bomberil, indicó que "será un evento libre, abierto al público, con una entrada voluntaria, para lo cual habrá una urna durante todo el evento como para que la gente pueda colaborar con lo que pueda o considere. Siempre lo recaudado se destina a la institución y en esta oportunidad, el beneficio estará destinado a la compra de indumentaria. Toda donación suma. Lo propio ocurrirá con las consumiciones, que es otra forma de ayudar. Habrá servicio de cantina y elaboraciones para mesa dulce, todo a cargo del cuartel. No obstante, para ampliar el ofrecimiento gastronómico, también le daremos espacio a los emprendedores afines".

La propuesta se complementa con exhibición de móviles y atractivos para toda la familia. El Festival del Día de la Madre se extenderá hasta las 21:00 aproximadamente, prometiendo ser una hermosa tarde-noche dedicada a las mamás.