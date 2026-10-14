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Choque de motos generó una derivación a la guardia médica

Una mujer, conductora de una de las unidades partícipes, fue trasladada a un centro asistencial privado de la ciudad.
Crespo14 de octubre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Minutos antes de las 17:30 de este jueves, inspectores de Tránsito Municipal y efectivos de Comisaría Crespo acudieron en auxilio de quienes habían protagonizado un siniestro vial en Rocamora y Dorrego.

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Estación Plus Crespo pudo constatar que el impacto se produjo entre una moto Ducati Scrambler y moto Honda 150 cc. Una mujer, que conducía una de las unidades, fue trasladada en forma preventiva y con algunas dolencias hasta la guardia de una clínica local. Tiempo después, se confirmó que presentó escoriaciones y lesiones de menor consideración.

En el lugar, agentes municipales labraron las actas correspondientes.

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