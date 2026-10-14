Siniestros viales: Entre Ríos registra 94 víctimas fatales y más de 500 heridos graves en 2026

El segundo jefe de la División Operaciones Viales de la Policía de Entre Ríos, Diego Pasarello, informó que la provincia registra 94 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año, de las cuales 60 corresponden a hechos ocurridos en rutas. Las estadísticas se conocieron luego del choque fatal entre un camión y un utilitario en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, en el que murieron tres personas. El funcionario también advirtió sobre la cantidad de heridos graves y la necesidad de reforzar la prevención y la responsabilidad de quienes transitan por la vía pública.

En declaraciones a Radio Plaza, Pasarello se refirió a las circunstancias del siniestro ocurrido en la ruta 39 y se refirió a la presencia de un animal suelto que incidió en el desenlace fatal. En ese sentido, remarcó la responsabilidad tanto de los conductores como de los propietarios de animales.

“Es importante reflexionar sobre lo que nos pasa. El siniestro del día de ayer, donde también aparece la intervención de un animal que viene a contribuir en la fatalidad, lo que nos habla es no solo de responsabilidad de los conductores, sino también de la responsabilidad del propietario de un animal sin marca y sin los cuidados que necesita”, expresó.

El funcionario policial sostuvo que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había constatado a quién pertenecía el equino involucrado en el hecho.

Más de 600 siniestros y 500 heridos graves

Pasarello precisó que, en lo que va del año, la Policía intervino en 601 siniestros viales en toda la provincia. Además de las víctimas fatales, señaló que más de 500 personas sufrieron heridas graves, con consecuencias que afectan tanto a las familias como al sistema sanitario.

“En lo que va del año, se han intervenido 601 siniestros en toda la provincia y lamentablemente tenemos que hablar de más de 500 personas con heridas graves, lo que implica indudablemente un impacto en la familia, en el sistema sanitario, situaciones que tienen que ser revisadas desde la operatividad estratégica”, indicó.

El segundo jefe de Operaciones Viales también planteó que la prevención requiere cambios en las conductas cotidianas y una mayor conciencia sobre las condiciones de seguridad antes de salir a la calle o a la ruta.

“También acá hay una transformación cultural que tenemos que hacer. Cada uno ocupa su rol en la vida pública y siempre antes de subir al auto empieza esta concientización con el cinto de los ocupantes, con el estado del vehículo, las luces, siempre que nos vamos a desplazar”, sostuvo.

En esa línea, Pasarello insistió en la importancia de asumir las obligaciones que corresponden a cada persona en el tránsito, independientemente del medio de movilidad que utilice.

Menos víctimas que en 2025, pero con preocupación

Al comparar los registros con los del año pasado, el funcionario señaló que a esta misma altura de 2025 se contabilizaban 108 víctimas fatales en Entre Ríos, frente a las 94 actuales. Aunque reconoció una disminución, advirtió que las cifras representan pérdidas humanas y que cada caso exige atención.

Pasarello describió la tendencia como “una leve curva descendente”, pero subrayó que “son vidas humanas”.

El panorama provincial se enmarca en una problemática nacional. Según reseñó el funcionario, en Argentina fallecen entre 11 y 12 personas por día como consecuencia de siniestros viales.

Las rutas concentran la mayoría de las víctimas

Respecto de los lugares donde ocurren los hechos fatales, Pasarello detalló que casi el 63 por ciento de las víctimas se registra en rutas, mientras que más del 37 por ciento corresponde a siniestros en zonas urbanas.

Dentro de las ciudades, advirtió que las calles representan una proporción importante de la siniestralidad grave, por encima de la que se registra en avenidas. “A veces uno tiene la consideración de que la avenida es más peligrosa que la calle, pero representa un 11 por ciento en la siniestralidad grave, mientras que las calles de las ciudades representan el 21 por ciento”, explicó.

El funcionario consideró que el exceso de confianza puede incidir en estos episodios, especialmente en ámbitos urbanos, donde los conductores pueden subestimar los riesgos de los desplazamientos cotidianos.

Las motos, entre los vehículos más involucrados

Pasarello también puso el foco en los siniestros graves que involucran motovehículos y señaló que las motocicletas representan una proporción significativa de las víctimas fatales. “Cuando hablamos de víctimas fatales, decimos que las motocicletas ocupan un porcentaje importante”, afirmó.

De acuerdo con los porcentajes que detalló, las motocicletas representan el 33 por ciento de los siniestros graves, los automóviles el 26 por ciento y las camionetas y los utilitarios el 24 por ciento.