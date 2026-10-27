google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Se acerca noviembre: estos son los feriados del mes

El calendario oficial de feriados nacionales sumó un nuevo día de descanso tras el anuncio del Gobierno nacional de declarar feriado nacional el lunes 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. 
Nacionales27 de octubre de 2026

google

feriadosjpegjpg

La medida busca facilitar la organización y logística ante la masiva movilización de fieles de todo el país que acompañarán la itinerancia del Santo Padre.

Esquema de feriados por plaza y región

La llegada del Pontífice, programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole (Almirante Brown) y Córdoba. Debido a los requerimientos organizativos de cada jurisdicción, las jornadas no laborables se dividieron de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino.

Martes 10 de noviembre: Feriado local en la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: Feriado local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

Traslado por el Día de la Soberanía Nacional

A las jornadas conmemorativas por la visita papal se añade el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Aunque su fecha original es el 20 de noviembre, este año se traslada al lunes 23 de noviembre, configurando un fin de semana largo de tres días a nivel nacional.

Cadena 3

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Jacob Hernán

Cómo se controlará el peso de los camiones en las rutas de Entre Ríos

Estación Plus Crespo
Entre Ríos26 de octubre de 2026
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, precisó a Estación Plus Crespo, qué sucederá con la carga excedente de peso cuando se detecten infracciones. Proyectan ampliar la capacidad de control, para llegar a los puntos críticos y preservar la trama vial.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo