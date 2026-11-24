Hope, en inglés, es esperanza y haciendo honor a su apellido Dennis Hope siempre las tuvo muy grandes, incluso en la adversidad. Porque no le iba bien en la vida a Dennis Hope: era un actor frustrado, no conseguía que nadie lo contratara para dar su espectáculo de ventriloquía, su título de sociólogo no le servía para nada, había fracasado como vendedor de autos, como zapatero y como productor de televisión. Abrumada por tantos éxitos, su esposa le había pedido el divorcio y en la división de bienes no le había quedado nada porque tenía la casa recontra hipotecada. La única manera que encontraba para que su cabeza cargada de problemas descansara un rato era manejar sin rumbo, de día o de noche, por las rutas de California, el estado donde vivía.

Estaba en eso cuando les prestó atención a los carteles publicitarios que se sucedían a los costados de una ruta y notó que muchos de ellos ofrecían la venta de terrenos, por aquí y por allá. Pensó, no sin envidia, que la de agente inmobiliario era una ocupación rentable y de pronto se le cruzó por la mente una idea loca: ya que la Tierra le había resultado siempre tan esquiva, vendería terrenos en la Luna. Cualquier otro habría desechado inmediatamente esa idea por delirante pero, como se dijo, Hope era un tipo esperanzado y decidió intentarlo. Así se hizo millonario, y no solo eso, porque extendió su negocio a todos los planetas del sistema solar, menos La Tierra, donde nunca vendió un solo terreno.

Cuando se le ocurrió el asunto corría 1980, tenía 48 años y unos pocos dólares en los bolsillos. También tenía tiempo de sobra y se puso a estudiar en detalle el Tratado del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, firmado en 1967, y ahí encontró el hueco legal que lo hizo rico. Según el documento, el espacio ultraterrestre y todos los planetas que contiene constituyen un bien común internacional, una “provincia de toda la humanidad”, sobre la cual ninguna nación del mundo puede reclamar su posesión. Hope leyó atentamente todo el texto y se detuvo en la letra del artículo 2 del Tratado, donde dice que “la Luna y otros cuerpos celestes no están sujetos a apropiación nacional por reivindicación de soberanía, por medio de uso u ocupación, ni por ningún otro medio”. Notó que el documento vedaba la propiedad a las naciones, pero no decía nada de las personas y de las empresas privadas. “Me di cuenta de que era tierra sin dueño”, contó años después en una entrevista con la BBC.

El siguiente paso fue la reclamación. Llenó una solicitud de propiedad de la Luna, de los otros ocho planetas del sistema solar y de sus lunas, y el 24 de noviembre de 1980 se presentó en la oficina del registro de la propiedad de California, donde lo miraron precisamente como a un lunático, pero le recibieron los papeles y le dieron una constancia de recepción. Después envió una copia del formulario a la sede central de las Naciones Unidas junto con una nota donde informaba que parcelaría esos territorios para venderlos a cualquier que quisiera pagar por ellos. En la nota también le pedía a la ONU que le informara si había algún impedimento legal para hacerlo. Nadie se tomó el trabajo de contestarle y Hope tomó esa falta de respuesta como una tácita habilitación para empezar con el negocio.

Dennis Hope fundó la empresa Lunar Embassy y emitía títulos de propiedad que enviaba por correo a sus compradores, impresos a todo color. También les enviaba un ejemplar de la Constitución Galáctica

Un loteo espacial

Comenzó por la Luna, quizás por la cercanía. Parceló la superficie del satélite en terrenos de 4.000 metros cuadrados (0,4 hectáreas) que ofrecía a 24 dólares más impuestos y empezó a venderlos sin siquiera tener una oficina. Por este precio entregaba un título de propiedad con su nombre y un mapa de la luna con la ubicación del terreno. “Empecé a ir a centros comerciales y preguntaba si querían un regalo de Navidad único. Vendí 600 propiedades en dos semanas. Me metí esos 6.000 dólares al bolsillo y me fui a Los Ángeles. Durante los primeros 15 años vendí 100 propiedades anuales, sin hacer publicidad, pero en 1995 decidí ponerme más serio porque ya había Internet y podía llegar a una comunidad global. Así que empecé a vender en línea”, le contó hace unos años al diario colombiano El Tiempo.

Aunque todo parecía un delirio, tuvo compradores de fuste que le dieron credibilidad al negocio. Entre ellos se contaban los expresidentes estadounidenses Ronald Reagan, James Carter y George W. Bush, y varios famosos como Clint Eastwood, Tom Cruise, John Travolta, George Lucas, Tom Hanks y Mick Jagger. Para 2007 vendía un promedio de 1.500 propiedades al día en la Luna y varios planetas, con una ganancia de decenas de millones de dólares. “La propiedad más pequeña que pueden comprarnos es de un acre. La propiedad más grande que vendemos es lo que llamamos una propiedad de ‘tamaño continental’ de 5.332.740 acres, que cuesta 13.331.000 dólares. Todavía no hemos vendido ninguna de esas, pero hemos vendido muchas parcelas de 1.800 y 2.000 acres. Tenemos 1.800 grandes corporaciones en el planeta que nos han comprado propiedades con un propósito específico, incluidas las cadenas hoteleras Hilton y Marriott”, le contó ese año a la revista Vice.

Para entonces ya había fundado una empresa, Lunar Embassy y emitía títulos de propiedad impresos a todo color que enviaba por correo. También les enviaba un ejemplar de la Constitución Galáctica, lo que le daba mucha más credibilidad a su negocio, que seguía creciendo y se había extendido a los planetas más cercanos. “Vendimos 325 millones de acres en Marte, y entre Venus y Mercurio, unos 125 millones de acres”, calculó en 2015.

Hasta las primeras elecciones libres, que hasta hoy no se han realizado, la presidencia del Gobierno Galáctico y el cargo de “CEO Celestial” siguen recayendo en el fundador de la república y de la empresa, que no es otro que Dennis Hope

La Constitución Galáctica

Uno de los temores que le manifestaron sus compradores a Hope fue que nuevas regulaciones internacionales permitieran que les expropiaran los terrenos que habían adquirido. Ni lerdo ni perezoso, el hombre se abocó entonces a la redacción de la Constitución Galáctica para proteger las inversiones. “En 2001 formamos nuestro propio gobierno, una república democrática, e hice mi constitución en el 2004 con la ayuda del constitucionalista Timothy Myers. Tenemos nuestra propia moneda llamada delta. Actualmente mantenemos relaciones diplomáticas con treinta gobiernos del planeta y estamos intentando que el mayor número posible nos reconozca, porque nuestra intención es unirnos al Fondo Monetario Internacional”, explicó en una entrevista de 2013.

La constitución ofrece una doble ciudadanía a los propietarios, la del país en el que nació cada uno de ellos y la galáctica. “Nosotros, los dueños de los territorios celestes del Sistema Solar, incluyendo todas las lunas y planetas que conocemos, y aquellos por descubrir, excluyendo la Tierra, tomamos la resolución pacífica de informar a todos los gobiernos del planeta Tierra que hemos logrado democráticamente nuestro objetivo de convertirnos en una soberanía libre. Como soberanía libre, deseamos establecer una relación de trabajo con los gobiernos del planeta Tierra para que se puedan sentar las bases del respeto mutuo desde el inicio de nuestro desarrollo”, dice el texto constitucional.

También fija una sede gubernamental con reparticiones en la Tierra y la forma de gobierno: “Todos los poderes legislativos aquí otorgados residirán en un Congreso del gobierno galáctico ubicado en Ciudad Nueva Esperanza (en inglés: New Hope), Mar de la Tranquilidad, Luna de la Tierra, así como en algunas áreas del planeta Tierra, el cual estará compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes”. Hasta las primeras elecciones libres, que hasta hoy no se han realizado, la presidencia del Gobierno Galáctico y el cargo de “CEO Celestial” siguen recayendo en el fundador de la república y de la empresa, que no es otro que Dennis Hope. En cuanto a sus representantes y senadores, sus nombres no figuran en la página oficial del gobierno galáctico.

Bandera del Gobierno Galáctico fundado por Dennis Hope

Propietarios y demandas

En realidad, Hope no fue el primer ser humano que se adjudicó la propiedad de la Luna. Según una investigación de BBC Mundo, por lo menos dos hombres reclamaron antes su territorio. El primero fue otro estadounidense, Dean Lindsey, reclamó en 1936 no solo la propiedad del satélite de la Tierra sino de todos los objetos extraterrestres. El segundo fue el chileno Jenaro Gajardo Vera mediante un documento notarial en 1954 donde se nombra “dueño de la Luna”.

El acta notarial dice lo siguiente: “Jenaro Gajardo Vera, abogado, es dueño, desde antes del año 1857, uniendo su posesión a la de sus antecesores, del astro, satélite único de la Tierra, de un diámetro de 3.475,00 kilómetros, denominada LUNA, y cuyos deslindes por ser esferoidal son: Norte, Sur, Oriente y Poniente, espacio sideral. Fija su domicilio en calle 1 oriente 1270 y su estado civil es soltero. Jenaro Gajardo Vera. Carné 1.487.45-K. Ñuñoa. Talca, 25 de septiembre de 1954”. Años después, el propio Vera confesó que lo había hecho porque no era propietario de nada y la posesión de una casa o un terreno era una condición indispensable para que lo aceptaran como socio del Club Social de Talca, una asociación que reunía a la gente acomodada de la ciudad. “El título de propiedad me costó un dólar”, le confesó en 1969 al diario estadounidense The Evening Independent.

El gobierno galáctico de Hope también debió enfrentar la demanda de pago por el suministro de energía de un rumano residente en Glasgow, Escocia, llamado Virgiliu Pop, que se había autoproclamado “dueño del sol”, un cuerpo celeste que el presidente del gobierno galáctico no había incluido en su título de propiedad. Pop le envió a Lunar Embassy una factura de treinta millones de dólares por el suministro de energía solar. La respuesta de Hope fue rápida y contundente. Le envió un correo electrónico que decía: “Disculpe, señor Pop, luego de discutir con los propietarios lunares, hemos decidido que no queremos su energía. Por favor, apáguela”.

Crease o no, por estos días Dennis Hope sigue vendiendo terrenos en la Luna, Venus y Marte. Tiene 78 años y una fortuna de decenas de millones de dólares. “Me llamaron corrupto, estafador, me acusaron de haber urdido un fraude. Se equivocaban. Sólo tuve una idea y la seguí, trabajé para que se hiciera realidad. Nunca acepté que alguien me dijera: ‘No podés hacerlo’. Y lo hice”, suele decir, palabras más o menos, en las pocas entrevistas que concede… previo pago de una tarifa que también tiene establecida.

Infobae