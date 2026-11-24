El 37% de los niños de 4 años en Argentina ya utiliza un celular, propio o de otra persona, según un informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, que advierte sobre los riesgos de la exposición temprana a las pantallas.

El estudio, titulado Conectados y en riesgo, analizó datos de 9.554 chicos de entre 4 y 17 años. Además, según Kids Online Argentina 2025, el 95% de los menores de entre 9 y 17 años tiene un celular propio y el 79% de los menores de 13 utiliza redes sociales.

La psicóloga Victoria Bein, una de las investigadoras, advirtió que el uso temprano de dispositivos puede interferir en el desarrollo del lenguaje, la atención y las habilidades sociales. "La pantalla ofrece estímulos rápidos y recompensas inmediatas, que no entrenan la atención sostenida ni la tolerancia a la espera", explicó.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51% reconoció haber sufrido alguna consecuencia negativa por el uso prolongado de celulares, internet o videojuegos. El 30% reportó un deterioro de su rendimiento escolar, el 24% intentó reducir el tiempo frente a las pantallas sin conseguirlo y el 20% dejó de comer o dormir.

El informe también alertó sobre la exposición a contenidos perjudiciales: el 31% de los adolescentes vio publicaciones sobre autolesiones y el 27%, sobre suicidio. Además, el 30% de los chicos de 9 a 17 años sufrió ofensas o maltratos en internet durante 2024. Las investigadoras aclararon que estos datos no permiten establecer por sí solos relaciones de causalidad.

Otro de los riesgos identificados son las apuestas online. Según un relevamiento de Sedronar de 2025, el 20,5% de los estudiantes secundarios apostó dinero por internet durante el último año, pese a que esta actividad está prohibida para menores.

El acompañamiento familiar aparece como un factor protector. Entre las víctimas de ciberacoso, los pensamientos suicidas fueron reportados por el 44,7% de quienes no sentían comprensión de sus padres, frente al 24,9% de quienes sí percibían ese apoyo.

Ante este panorama, las especialistas recomendaron postergar la entrega del primer celular propio, establecer acuerdos familiares sobre su utilización y fortalecer la educación digital. "Acompañarlos no es solo poner reglas: es interesarse por su vida digital y entender lo que significa para ellos", concluyó Bein.

Cadena 3