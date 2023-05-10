Conocé los requisitos para las preinscripciones a Policía de Entre Ríos

2- 2 FOTOS 4X4
3- TESTIMONIO DE NACIMIENTO LEGALIZADO
4- FOTOCOPIA ANVERSO Y REVERSO DNI
5- FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO ANALÍTICO DE ESTUDIO O TÍTULO SECUNDARIO LEGALIZADO POR AUTORIDAD EDUCATIVA PERTINENTE O CONSTANCIA ORIGINAL DE HABER FINALIZADO EL CICLO SECUNDARIO SIN MATERIAS ADEUDADAS (SI AL MOMENTO DE LA PREINSCRIPCIÓN NO CONTAS CON EL TÍTULO, YA SEA PORQUE LA INSTITUCION AUN NO LO EMITIÓ O PORQUE ESTAS CURSANDO EL ULTIMO AÑO DEL SECUNDARIO, PODRÁS INSCRIBIRTE DE MANERA CONDICIONAL CON EL CERTIFICADO DE ALUMNO/A REGULAR O CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE. EN CASO DE HABER APROBADO LAS INSTANCIAS EVALUATIVAS, TENDRAS TIEMPO PARA PRESENTAR EL TÍTULO O ANALÍTICO CORRESPONDIENTE, O CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE ACTUALIZADO HASTA FINALIZAR EL CICLO LECTIVO 2023). SI EL POSTULANTE FUESE EGRESADO EN OTRA PROVINCIA, DEBERÁ SER LEGALIZADO POR ESCRIBANO PÚBLICO.
6- CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA
7- CERTIFICADO DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL DE LA NACIÓN- (REPARCERVANTES Nº 1104 EN CASO DE SER DE PARANA, U OFICINAS AUTORIZADAS EN CADA DEPARTAMENTO.
8- CERTIFICADO DE VECINDAD
9- FICHA MÉDICA LA CUAL DEBERÁ DESCARGAR DE LA PÁGINA Y HACERLA COMPLETAR POR LOS DIFERENTES PROFESIONALES (MÉDICO CLÍNICO, ODONTÓLOGO Y OFTALMÓLOGO) ANEXAR A LA FICHA CARNET DE VACUNAS ACTUALIZADO CON REFUERZO DOBLE ADULTO, ESQUEMA COMPLETO DE HEPATITIS B, DOBLE VIRAL Y COVID ESQUEMA COMPLETO; Y GRUPO Y FACTOR SANGUINEO.
EN REFERENCIA A LA PRESENCIA DE TATUAJES: NO SE ACEPTAN NINGUN TIPO DE TATUAJE EN PARTES VISIBLES DE LOS UNIFORMES DE LA FUERZAS: PIERNA, BRAZOS, CUELLO Y CARA; EN EL CASO DE PRESENTAR TATUAJES MENORES EN ZONAS VISIBLES DEBERÁ REMOVERLOS PREVIOS A SU INGRESO.
10- INFORME PSICODIAGNOSTICO (OTORGADO POR PSICÓLOGO O PSIQUIATRA – EN CASO DE NO PRESENTARLO NO PODRÁ SER EVALUADO-)
*LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN UN SOBRE OFICIO, CON CARPETA COLGANTE PARA FICHERO Y 10 HOJAS DE TAMAÑO OFICIO EN BLANCO, EN LA SECCIÓN ADMISIÓN PERMANENTE DE LA DIRECCIÓN INSTITUTOS POLICIALES, SITA EN CALLE FRATERNIDAD Nº 1415 DE LA CIUDAD DE PARANÁ, C.P 3100, EN ESCUELA DE AGENTES “PEDRO RAMÓN CAMPBELL” CALLE IRIGOYEN Nº 1669 DE LA CIUDAD DE VILLAGUAY C.P 3240º, EN ESCUELA DE SUB OFICIALES GRAL. FRANCISCO RAMÍREZ, SITA EN DR. L. PANIZZA Nº 28 DE LA CIUDAD DE ROSARIO DEL TALA C.P 3174, EN DIVISIÓN COORDINACIÓN UNIVERSITARIA, URQUIZA Nº 800 DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, CP Nº 3260. EN LUGARES HABILITADOS COMO LAS JEFATURAS DEPARTAMENTALES (SECRETARIAS), ASÍ COMO TAMBIÉN POR CORREO POSTAL O PERSONALMENTE A DICHA INSTITUCIÓN. A FIN DE COMPLETAR Y REALIZAR SU CORRECTA INSCRIPCIÓN.
CONVOCATORIA PARA EVALUACIONES
LUEGO DE REALIZADA SU PREINSCRIPCIÓN Y ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ANTERIORMENTE, SERÁ CONVOCADO, EN FECHA QUE SE LE INDICARÁ A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO, PARA REALIZAR EXAMEN PSICOLÓGICO Y PSICOPEDAGÓGICO. DE ESTA EVALUACIÓN SURGIRÁ CUÁL ES SU PERFIL POLICIAL /LABORAL BUSCADO, O SI NO POSEE DICHO PERFIL POLICIAL.
SIGUIENTE INSTANCIA
LOS POSTULANTES SERÁN NOTIFICADOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO PARA QUE SE PRESENTEN A REVISACIÓN MÉDICA Y PARA RENDIR EXAMEN INTELECTUAL.
***CADA UNA DE ESTAS ETAPAS ES OBLIGATORIA E INDEPENDIENTE, SOLO SI SUPERA TODAS ELLAS, SERÁ NOTIFICADO DÓNDE Y CUÁNDO DEBERÁ PRESENTAR LOS ESTUDIOS MÉDICOS PARA LA EVALUACIÓN DE SU ESTADO DE SALUD GENERAL.
*** NO DEBE REALIZARSE LOS ESTUDIOS MÉDICOS SI NO SE LOS SOLICITAN, YA QUE LOS MISMOS TIENEN UN PERÍODO DE VALIDEZ Y CADUCIDAD. ***
ESTUDIOS MÉDICOS A PRESENTAR:
- ANÁLISIS DE ORINA COMPLETO
- ANÁLISIS DE SANGRE: HEMOGRAMA COMPLETO, GLUCEMIA, ERITROSEDIMENTACIÓN, HEPATOGRAMA, COLESTEROL TOTAL, TSH, CREATININA, VDRL, CHAGAS, HEPATITIS B, HIV.
- PRUEBA DE PPD (TEST DE MANTOUX)
- ELECTROCARDIOGRAMA CON TRAZADO Y CON INFORME
- ERGOMETRÍA CON TRAZADO Y CON INFORME
- ELECTROENCEFALOGRAMA CON TRAZADO Y CON INFORME
- AUDIOMETRÍA CON TRAZADO Y CON INFORME
- PAPANICOLAU CON INFORME (SOLO PARA MUJERES).
-RX DE TÓRAX DE FRENTE Y PERFIL CON INFORME
-RX DE COLUMNA LUMBOSACRA DE FRENTE Y PERFIL CON INFORME AL MOMENTO DE ENVIAR LAS RADIOGRAFIAS, YA SEA POR CD,
-RX DE AMBAS RODILLAS DE FRENTE Y PERFIL CON INFORME -RX DE CERVICAL DE FRENTE Y PERFIL CON INFORME LINK O CÓDIGO QR, DEBERÁ SER RESPALDADO POR LAS IMPRESIONES DE LAS MISMAS CON FIRMA Y SELLO IMPORTANTE: TODOS LOS ESTUDIOS MÉDICOS DEBEN SER ORIGINALES DONDE CONSTE FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL QUE SE LOS REALICE. ADEMÁS DEBERÁ CHEQUEAR QUE LOS MISMOS CUENTEN CON APELLIDO,
CONDICIONES DE INGRESO PARA AGENTES
1. Ser argentino/a nativo/a o por elección
2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de inscripción.
3. Tener entre 18 y 30 años de edad a la fecha de su incorporación.
4. Estatura comprendida entre: 1,60 y 1,80 mts. postulantes femeninas 1,65 y 1,90 mts. postulantes masculinos
5. No poseer tatuajes visibles, es decir que con el uso de remera mangas cortas y con shorts no se vea
6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación primaria que se requiera.
7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.
8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el examen psicofísico del Instituto.
9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión
CONDICIONES DE INGRESO PARA OFICIALES
1. Ser argentino/a nativo/a.
2. Tener aprobado el Ciclo Secundario completo, sin materias previas en el período de incorporación.
3. Tener entre 18 y 27 años de edad a la fecha de su incorporación.
4. Estatura comprendida entre: 1,60 y 1,80 mts. postulantes femeninas 1,70 y 1,90 mts. postulantes masculinos
5. No poseer tatuajes visibles, es decir que con el uso de remera mangas cortas y con shorts no se vea
6. Presentar solicitud de ingreso y la totalidad de la documentación.
7. No registrar antecedentes policiales ni judiciales.
8. No haber sido rechazado/a en más de dos oportunidades en el exámen psicofísico del Instituto.
9. Aprobar exámenes de gabinete psicopedagógico, médico, físico e intelectual de admisión