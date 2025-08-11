Miguel Modesto Mendoza

Miguel Modesto MendozaNecrológicas11 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 10 de agosto, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala B-, y recibirán sepultura el 11 de agosto a las 11:00, en el cementerio de Crespo. Hogar de duelo: San Juan 1359 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Héctor Vicente Gassmann
Hortensia Nilda Gassmann Vda. de Mantovani
Anita Genoveva Prediger Vda. de Gotte
Ema Teresa Eichmann Vda. de Heinze
Viviana Noemi Gartner
Frentistas deberán comenzar a pagar las obras de mejoras que ejecutó el municipio
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Reincidente con arresto domiciliario, hallado en una plaza
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
Motociclista murió en un choque con dos bicicletas
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.
Un hombre estaba reparando su techó y cayó desde unos 5 metros de alturaPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.