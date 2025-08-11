Miguel Modesto Mendoza

Más visto hoy en Estación Plus

Frentistas deberán comenzar a pagar las obras de mejoras que ejecutó el municipio Estación Plus Crespo Crespo 09 de agosto de 2025 El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.

Reincidente con arresto domiciliario, hallado en una plaza Estación Plus Crespo Crespo 09 de agosto de 2025 La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.

Motociclista murió en un choque con dos bicicletas Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 09 de agosto de 2025 El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.