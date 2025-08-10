Margarita Marcela Lell

Margarita Marcela LellNecrológicas10 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 10 de agosto, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala de María Luisa, y recibirán sepultura el 11 de agosto a las 10:00, en el cementerio de María Luisa, previo responso en la iglesia a las 9.30 Hs. Hogar de duelo: Aldea María Luisa. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Miguel Modesto Mendoza
Juan Carlos Bernhard
Héctor Vicente Gassmann
Hortensia Nilda Gassmann Vda. de Mantovani
Anita Genoveva Prediger Vda. de Gotte
Frentistas deberán comenzar a pagar las obras de mejoras que ejecutó el municipio
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Un incendio vehicular causó casi pérdidas totales
Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.
Un hombre estaba reparando su techó y cayó desde unos 5 metros de alturaPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
Presentó una grave lesión. Se presume que se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización.
Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido
Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.
Va a juicio Leonardo Airaldi, acusado de liderar una red narcoPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.