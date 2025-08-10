Plus en Vivo

Margarita Marcela Lell

Necrológicas10 de agosto de 2025

Falleció el 10 de agosto, a la edad de 88 años. Sus restos son velados en sala de María Luisa, y recibirán sepultura el 11 de agosto a las 10:00, en el cementerio de María Luisa, previo responso en la iglesia a las 9.30 Hs. Hogar de duelo: Aldea María Luisa. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

