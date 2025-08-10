Margarita Marcela Lell

Más visto hoy en Estación Plus

Frentistas deberán comenzar a pagar las obras de mejoras que ejecutó el municipio Estación Plus Crespo Crespo 09 de agosto de 2025 El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.

Un incendio vehicular causó casi pérdidas totales Estación Plus Crespo Crespo 10 de agosto de 2025 Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.

Tragedia en Ruta 18: murió un niño de 10 años y un conductor fue detenido Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 10 de agosto de 2025 Un automóvil y una bicicleta fueron los medios de movilidad partícipes del terrible impacto. La justicia ordenó la detención del sobreviviente. Otro niño fue hospitalizado en medio de una crisis.