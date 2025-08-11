“Te recordaremos con tu hermosa sonrisa”: el mensaje del colegio al que asistía el niño de 10 años que murió atropellado

Una nueva tragedia ocurrió en Entre Ríos este domingo por la mañana al conocerse la muerte de un niño de 10 años que murió atropellado por un auto cuando se trasladaba en su bicicleta por la Ruta Nacional Nº18. Fue en jurisdicción del departamento San Salvador.

Según indicaron fuentes policiales, el siniestro vial ocurrió pasadas las 11 de la mañana en la mencionada ruta cuando, por causas que aún faltan esclarecer, un Renault Logan, que circulaba en el sentido oeste-este, chocó al menor de edad, que iba en el mismo sentido. El menor fue identificado como Milton Chapuis.

Cabe recalcar que el fallecido iba acompañado de otro menor, de nueve años, que no llegó a ser embestido, pero tuvo que ser trasladado a un centro de salud debido a la crisis nerviosa por la situación vivida.

A su vez, el conductor del auto ya quedó alojado en la Jefatura Departamental. Al hombre de 69 años, oriundo de Villa Domínguez (departamento Villaguay) se lo imputó por el supuesto delito de “homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor”.

El mensaje y la decisión del colegio al que asistía el menor

El mensaje en redes sociales. Foto: Escuela Nº2 Bartolomé Mitre.

En un breve mensaje comunicado, expresaron su acompañamiento a la familia en este duro momento: “Se comunica desde la comunidad educativa Nº2 ‘Bartolomé Mitre’ que el lunes 11 de agosto la escuela permanecerá cerrada por duelo de un alumno de nuestra institución”. A su vez, agregó: “Milton siempre te recordaremos con tu hermosa sonrisa”, publicó Elonce.

