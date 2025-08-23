Conductor se lesionó tras volcar en el ingreso a ciudad entrerriana

Un automóvil volcó en la madrugada de hoy, en la intersección de las calles J.J. Bruno y 36 del Oeste, de Concepción del Uruguay. Se precisó a Estación Plus Crespo que un hombre de 54 años, fue asistido en el lugar.

A las 06:10, la policía fue alertada sobre el vuelco de un Ford Fiesta, de color negro. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el vehículo con las ruedas hacia arriba y a su conductor lesionado en el interior. Personal de Gendarmería Nacional también se encontraba en el lugar asistiendo al conductor.

Inmediatamente, se comisionó una ambulancia y a los Bomberos Voluntarios para mejor asistencia. El hombre fue examinado por un médico de la policía, quien constató que las lesiones eran de carácter leves.

Si bien el conductor no pudo prestar declaración en el lugar, debido a su aparente estado de ebriedad, el incidente no provocó mayores complicaciones.