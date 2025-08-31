María Ester Wolf

Falleció el 31 de agosto, a la edad de 62 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala B-, y serán inhumados el 31 de agosto, a las 11:00 en el cementerio de Crespo; previo responso en horario a confirmar. Hogar de duelo: Pringles 1976 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.