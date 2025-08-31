Plus en Vivo

María Ester Wolf

Necrológicas31 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Necrologica lazo luto

Falleció el 31 de agosto, a la edad de 62 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala B-, y serán inhumados el 31 de agosto, a las 11:00 en el cementerio de Crespo; previo responso en horario a confirmar. Hogar de duelo: Pringles 1976 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo