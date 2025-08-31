María Ester Wolf

María Ester WolfNecrológicas31 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 31 de agosto, a la edad de 62 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Av. Ramírez 1032 -Sala B-, y serán inhumados el 31 de agosto, a las 11:00 en el cementerio de Crespo; previo responso en horario a confirmar. Hogar de duelo: Pringles 1976 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Ofelia Odila Pascuala Viola Vda. de Seimandi
Emelda Benedicta Zapata de Müller
Frida Elvira Erbes Vda. de Stieben
María Cristina Ayala
Suboficial Principal (R) José Luis Ramírez
Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneoEntre Ríos27 de agosto de 2025
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos jóvenes derivados a la guardia médica por un fuerte choque en acceso a Crespo
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Fuerte choque en Ruta 12 y acceso a Crespo
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
Recuperan mercadería sustraída a un comercio de Ramírez
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.
Se estacionó en la banquina cuando el vehículo empezó a incendiarse
Un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, en la tarde de este sábado.