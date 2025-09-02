Fernando Damián Plem

Fernando Damián PlemNecrológicas02 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 1º de septiembre a la edad de 47 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 3 de septiembre a las 9:30 hs en el cementerio de Aldea Jacobi, previo acto religioso en la sala a las 8:30 hs.
Hogar de duelo: Ejido Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Aldo Antonio Hernández
Pabla Elena Kauman Vda. de Soto
María Ester Wolf
Prospero Oscar Gutiérrez
Ofelia Odila Pascuala Viola Vda. de Seimandi
Despidieron a empleado de salud que no fue a trabajar por nueve años, cobraba su jubilación y sueldo en simultáneoEntre Ríos27 de agosto de 2025
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se descompensó y falleció en el Parque Gazzano de ParanáPoliciales/Judiciales01 de septiembre de 2025
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.
El mayor fabricante de productos de papel del país se presentó en concurso preventivo de quiebraNacionales01 de septiembre de 2025
Paralización en plantas y proceso formal por deudas marcan un nuevo capítulo en uno de los mayores fabricantes de productos de papel del país
Revés judicial para un crespense que había sido sobreseído por Abuso Sexual Simple
Se le endilgan situaciones con dos mujeres. Hace 8 meses, un fallo en instancia de apelación, dejó sin responsabilidad penal al acusado. Ahora, la Cámara de Casación revocó esa sentencia y la causa volvería a activarse con miras a Juicio.